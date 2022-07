Síndrome de Müller-Weiss: Rafa Nadal y la importancia de un tratamiento adecuado

Si hace unos meses hubiéramos hablado del síndrome de Müller-Weiss, pocos podrían decir algo, pero tas conocer tras el torneo de Roland Garros del 2022 que Rafa Nadal lo sufre ya sabemos algo más de esta dolencia difusa y que no tiene otra curación que a través de tratamientos paliativos.

No podemos olvidar de que se trata de una enfermedad que comienza de niño sin presentar síntomas hasta la mayoría de edad, en donde la especialización deportiva exige más y con ello genera la necrosis prematura de un tejido biológico.

Los síntomas son muy limitantes. Quien lo padece sufre un dolor muy intenso en el dorso del pie, limitante cuando se practica deporte. A la hora de diagnosticarlo un estudio biomecánico muestra un pie plano “paradójico”, con un arco interno colapsado por el aplastamiento del escafoides en el lado interno pero con el talón en varo, que cae hacia fuera.

Este desajuste estructural genera una incorrecta transmisión de cargas en el pie tanto de cargas de compresión, como tensión y cizallamiento, cuyo origen está en el movimiento y cuyo resultado final es la incapacidad para el movimiento.

Tratamiento complejo y adecuado

Las mejoras del tratamiento en estos últimos años son evidentes. El uso de plantillas, por ejemplo, genera una mejoría clínica en un 80% de los casos sin que sea necesario usar una férula que cubra la mitad de pie, métodoanterior hoy, método hoy descartado. Lo importante es hacer que disminuya la comprensión al escafoides y repartir sus cargas valquizando el talón, haciendo que caiga hacia dentro.

Para ello es imprescindible usar materiales flexibles pero con una dureza determinada que se adapte al arco interno colapsado. No es sencillo, también es duro, especialmente en deportistas de alto nivel ya que tienen que convivir con dolores en las articulaciones superiores, especialmente las rodillas.

Por ello es importante destacar el tratamiento de fisioterapeutas especializados como Método Inercia, en Santiago, que buscarán potenciar la musculatura intrínseca del pie además de vigilar y controlar el resto de las estructuras superiores para evitar cualquier tipo de descompensación.

En Método Inercia además tendrás un servicio compuesto de tres ramas: podología, fisioterapia y entrenamiento logrando con ello una recuperación no será exitosa si no se abarcan todos sus vértices. Con todo ello además de tener un seguimiento adecuado de la lesión conseguirás un mayor equilibrio en el pie que ayude no solo a esa mejora clínica también a un recobrar un equilibrio que justamente por la lesión se había perdido.