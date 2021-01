Sobresaliente Compos para conquistar Riazor

Abandonó el Compostela entre aplausos de la escasa afición local el césped de Riazor tras imponerse por 0-2 a un Deportivo a la deriva y en el que cada vez queda más claro que, sea o no Rubén de la Barrera la solución, el problema no era Fernando Vázquez. Fue el reconocimiento de los seguidores locales al fenomenal despliegue de los jugadores de Yago Iglesias durante el encuentro, al triunfo de una forma de entender el fútbol. Una superioridad que tardó en plasmar en el marcador y para la que contó con una dosis de fortuna en la labor arbitral, que, con un error de bulto, allanó el triunfo del equipo santiagués, situado ahora a un punto de la tercera plaza, ocupada todavía por el conjunto herculino. Rompió con su triunfo en A Coruña su sequía de tres partidos sin ganar y sin marcar y deja la diferencia particular de goles a su favor en caso de empate tras el 0-0 en la primera vuelta.

Hacía muchos años, casi 23, que ambos equipos no se veían en Riazor. En aquel mayo del 98, pese al 2-6 final, se separaron unos caminos que llevaron a la gloria al Deportivo con su título de Liga y sus participaciones en la Liga de Campeones, y al abismo a un Compostela que fue capaz de resurgir y vuelve a compartir categoría con el club herculino, aunque sea lejos del oropel de aquella Primera.

El del bautismo de Rubén de la Barrera en Riazor se presumía un encuentro de alternativas. No fue así. El Compostela, un equipo ya hecho, superó a uno en plena reconstrucción en plena temporada.

Beauvue fue el primero en amenazar, aunque más con la intención que con resultado. Su vaselina para tratar de sorprender a un Pato adelantado se perdió muy desviada.

Quién sí avisó con una clara ocasión de gol fue la SD, ataviada de verde. Saro inició una jugada que él mismo finalizó después de una buena incursión de Miki por el perfil derecho. El remate del capitán, en posición franca para el chut, salió por arriba.

Ya desde esa escaramuza inicial, pareció tener más claro su plan de partido el Compos, con y sin balón. Más vertical cuando recuperaba la pelota, llegó incluso a ver puerta en el minuto 7 por medio de Juampa en un centro de Abelenda. Pero la pelota había traspasado los límites del terreno de juego antes del envío del atacante.

El Dépor se pareció de manera preocupante al equipo lento y con dificultades para desbordar de la época de Fernando Vázquez. Mucho pase horizontal, nulo atrevimiento y posesión en zonas estériles. Lo poco que deparó ofensivamente el conjunto anfitrión hasta el intermedio quedó resumido en un tiro manso de Lara y otro de Galán.

Gobernaron el encuentro los pupilos de Yago Iglesias en el primer acto, cómodos con la pelota, con Bicho como catalizador del juego, y prácticos y sin sufrir cuando la manejaba el rival.

El segundo tiempo empezó con el mismo vértigo del primero. Juampa no acertó a definir una buena jugada colectiva y en el área opuesta Beauvue dejó sin castigo un error de bulto de Guille y lanzó el balón cómodo para Pato.

El mejor juego del equipo santiagués encontró el premio en un lance no exento de fortuna. La que tuvo Juampa para que el árbitro no pitara una falta clara sobre Mujaid antes de centrar al área. Miki dejó un balón de oro y Abelenda lo empujó a la red. Con el Deportivo tocado, el Compos pudo hacer el segundo gol pero Guille mandó la pelota a las nubes. El central del Compos volvió a ser protagonista en un lance en el que Beauvue reclamó penalti por un empujón del defensa.

El camino hacia el triunfo se le allanó al cuadro compostelano con la expulsión de Mujaid, tras una entrada a destiempo sobre Abelenda.

Una falta puesta en juego por Pato dejó a Miki en una situación ideal. Sorteó con un testarazo la salida a por uvas de Carlos Abad y marcó a puerta vacía el 0-2.

Pudo hacer aún más sangre el Compos, que perdió a Antas por una brecha en la rodilla, ante un Dépor tan superado como en aquel 2-6.