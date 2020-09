Solo falta la firma del Lugo para que Matías llegue al Compostela

La firma de Matías Vesprini con el Compostela por fin se acerca a su fin. La entidad blanquiazul espera de forma inminente que el Lugo envíe toda la documentación para cerrar ya, de una vez por todas, una operación que se está prolongando más de lo deseado.

El Compostela podría hacer oficial la llegada de Matías Vesprini a lo largo del día de hoy. El acuerdo entre la SD y el jugador ya hace días que está cerrado, pero queda que el Lugo resuelva también su parte. Lo único que falta para que se complete la operación es que la entidad rojiblanca envíe el contrato de cesión firmado. El Compostela recibió un primer contrato en los días previos, el cual rubricó después de darle el visto bueno. Acto seguido, la documentación fue enviada al Lugo, en el que Tino Saqués debe estampar ahora su firma y hacer llegar el contrato de nuevo, y ya definitivamente resuelto, a la SD. En los despachos del Vero Boquete ya se esperaba recibirlo ayer por la tarde, y en su defecto, a lo largo de hoy.

Ahora mismo, la pelota está en el tejado del Lugo, pues entre el Compostela, el jugador y su club de procedencia no queda nada por negociar. En todo caso, el problema, o lo que falte por cerrar, es entre el Lugo y Matías.

La operación para que el central de origen argentino acabe recalando a préstamo en el Compostela se está alargando más de lo previsto. El equipo afronta ya su segunda semana de entrenamientos, y Vesprini es la única pieza con la que aún no ha podido contar Yago Iglesias. El joven futbolista no llegará falto de ritmo, pues está realizando la pretemporada con el primer equipo del Lugo. Sin embargo, no ha podido involucrarse aún en las dinámicas de su nuevo equipo ni comenzar su adaptación al mismo. El deseo del Compostela era que Matías ya se pudiera entrenar como blanquiazul la semana pasada, pero ante el desarrollo de los acontecimientos se espera que pueda hacerla ya hoy mismo o, como muy tarde, mañana.

Aunque los plazos se han ido ampliando más de lo previsto, el Compostela no ha llegado a contemplar ninguna otra opción para reforzar el centro de la zaga, pues el acuerdo con el jugador es total, así como con el Lugo. Solo falta, pues, que desde el Ángel Carro acaben de enviar de vuelta el contrato firmado.

PRETEMPORADA. El Compostela continúa con los entrenamientos y la puesta a punto de cara al inicio de la competición. Para hoy está planificada una doble sesión, ambas en San Lázaro II (10.00 y 16.30 horas). Yago Iglesias sigue dirigiendo a los suyos en tres grupos, cumpliendo las medidas de seguridad aprobadas por la Xunta de Galicia para el concello de Santiago ante los casos positivos por coronavirus. Tales medidas están sujetas a la evaluación de la evolución de la pandemia, por lo que el Compos aguarda a recibir el permiso para volver a trabajar en un solo grupo. Se espera que este llegue, como muy tarde, el jueves.

Por el momento las sesiones evolucionan sin problemas, con todos los futbolistas a disposición del técnico, aunque sin poder disputar encuentros amistosos.

A la espera de conocer cómo y cuándo podrá enfrentarse a otros equipos a modo de preparación, el deseo del cuadro compostelanista sería celebrar entre seis y ocho partidos de preparación. Ante la situación de pandemia, los equipos de Segunda División B solo pueden medirse con conjuntos de su misma categoría y de Tercera. La SD, que ya ha iniciado contactos con algunos equipos, aunque sin poder concretar ninguna fecha todavía, buscará sus rivales en estas dos categorías. La mayoría serán escuadras de Galicia, aunque el club tampoco descarta celebrar algún encuentro frente a equipos de otras comunidades autónomas, si acaba surgiendo esa posibilidad.