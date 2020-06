“Sólo pensamos en llegar lo mejor posible al día del Barco, no hay más”

Faltan hoy 29 días, casi un mes, para que el Compostela afronte el momento clave. El día D llegará el 18 de julio, cuando el equipo entrenado por Yago Iglesias se enfrente al Barco en las semifinales de las eliminatorias gallegas de ascenso a Segunda B. El técnico lo tiene claro: todo está planificado, en la idea de llegar a ese 18-J en las mejores condiciones posibles.

¿Cuenta usted los días que faltan para el inicio de la fase de ascenso?

Bueno, no sé exactamente los días. Lo que sí tenemos claro es que nuestra programación son seis semanas, o cinco más una: cinco y la semana de competición. En nuestras cuentas están en torno a 24-28 entrenamientos. A día de hoy (ayer) estamos a día 18, el calendario dice que queda un mes para ese partido, cinco semanas de nuestro plan.

¿Cómo van los entrenamientos, ya tienen cierta ‘normalidad’?

Entre comillas, sí son normales. Nunca vamos a tener un entrenamiento normal en todo este periodo hasta los partidos del play-off, pero esta semana ya hemos podido empezar a entrenar con el grupo entero, a hacer ejercicios de fútbol, con todos los jugadores en el campo. Las sensaciones son muy buenas, el equipo pese a estar tres meses sin tocar un balón llegó muy bien físicamente; estamos muy contentos con eso, y sólo nos queda ajustar todo lo que tiene que ver con lo que hacemos con balón.

¿Algún problema físico en los jugadores tras la vuelta?

Nada. Están todos perfectamente, más allá de las típicas molestias después de tanto tiempo sin tocar el balón: tobillos, pies... nada grave.

Están todos... menos el portero Anxo, baja en el plantel.

Este año hemos tenido una plantilla de 18 jugadores, corta. Pato estaba jugando prácticamente todo, pero la baja de Anxo, a nivel grupal, es importante. Empezamos 18, y siempre que hay bajas por el camino siempre son incómodas, noticias que no gustan.

¿Comprende lo que sucedió?

Entendemos que en esta situación atípica del play-off hay ya otros equipos que ya están adelantándose a los que todavía no podemos hacer nada para el año que viene, que un jugador reciba llamadas de otros clubes y que no quiera asumir el peligro de una posible lesión o algo por el estilo.

¿Está claro el sustituto de Anxo para disputar el ‘play-off’?

El sustituto es Álex, el portero titular del juvenil, que ya lleva dos años entrenando con nosotros de forma regular. También está Iker, el otro portero del juvenil. Estamos entrenando con ellos dos y Pato. Este cuerpo técnico, en cuatro años, ha demostrado su apuesta por gente de la casa; ahora mismo entrenan con el primer equipo ocho jugadores del filial o el juvenil, y durante el año ha sido así. El sustituto natural está en la casa:, aunque se pudiera, no hubiéramos fichado.

El Compos tendrá dos opciones para ascender: el ‘camino gallego’ y la repesca de primeros. ¿Sólo se plantea ahora la primera vía?

Nosotros ahora mismo lo único que nos planteamos es el día 18 de julio. Tenemos cinco semanas por delante para preparar el partido de ese día, la semifinal contra el Barco. No pensamos más allá. Estamos centrados cien por cien en ganar ese partido, en lograr pasar la eliminatoria, y a partir de ahí ya hablaremos de lo siguiente. Desde luego, cualquier equipo que a estas alturas no esté pensando en conseguir el objetivo a la primera, creo que iría mal. Pero ya digo, nuestro objetivo sólo es pensar en el día 18. Si a lo largo del año hablamos de ir domingo a domingo, ahora no tendría sentido hablar de otra cosa.

Pues a por el ‘play-off’...

El primer objetivo lo hemos conseguido, ser primeros de grupo. El play-off actual nos priva del privilegio de ascender ganando un partido, tenemos que ganar dos. El nuevo formato beneficia a segundos terceros y cuartos, que en condiciones normales deberían ganar tres eliminatorias, seis partidos. Ahora partimos todos en igualdad de condiciones. Nosotros estamos centrados en entrenar, en hacer todo para llegar lo mejor preparados posible, dentro de esta situación atípica: sin jugar amistosos, en julio...

¿Esta situación tan atípica iguala las fuerzas entre los equipos?

Normalmente en los primeros partidos, en pretemporada o en las cuatro o cinco primeras jornadas de liga, los equipos tardan en ajustarse. En este caso la pretemporada es totalmente atípica, no juegas partidos, no hay Copa Diputación. Nuestro último partido fue el 8 de marzo, el siguiente el 18 de julio. El ritmo sólo se gana jugando partidos, y eso no lo va a tener ningún equipo: el que llegue mejor física y mentalmente tendrá más opciones. Y a 90 minutos, todo se iguala.

¿Subir por la ‘vía gallega’ es más o menos difícil que por la nacional?

Quién lo sabe. Al final no deja de ser un play-off. Llevamos todo el año trabajando para este momento, eso es así; todo tiene sus pros y sus contras. La única diferencia que hay con otros años es que antes tenías que jugar contra equipos de otras comunidades, que no conoces, y ahora juegas contra rivales a los que conoces perfectamente. El lado positivo es tener más tiempo para prepararte.