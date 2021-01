Sólo un triunfo en 21 citas sin Aspas

RC CELTA El Celta sólo ha ganado uno de los últimos 21 partidos de LaLiga en los que no ha participado el internacional español Iago Aspas, una pésima racha que alargó ante el Betis. Los números sin Aspas son demoledores para el equipo gallego. Desde noviembre de 2017 el goleador celeste se ha perdido 21 partidos del campeonato liguero y su equipo únicamente consiguió derrotar al Sevilla en febrero de 2019, gracias a un solitario tanto del turco Okay Yokuslu. Cuatro empates y 16 derrotas completan el pobre balance del Celta, que todavía no conoce la victoria en este 2021 tras perder sus tres partidos ligueros -Real Madrid, Villarreal y Betis- y la eliminatoria de Copa ante el Ibiza. La buena noticia para los aficionados vigueses es que su equipo rompió, con el gol de Mina en el Benito Villamarín, otro paupérrimo registro que evidenciaba la Aspas-dependencia: el Celta encadenaba siete partidos sin marcar con Aspas fuera de la convocatoria. d. moldes