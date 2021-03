“Somos ambiciosos y siempre vamos a aspirar a lo máximo”

Yago Iglesias, entrenador de la SD Compostela, destaca la ambición del vestuario, del que apunta que trabaja incluso con más ganas una vez evitado el grupo de descenso. El técnico se centra en ganar al Salamanca (domingo, 12.00 h), antiguamente Salmantino, rival de ingrato recuerdo, avisa que el objetivo no tiene que ser el ascenso a Primera RFEF pero no ve descabellado que se de la carambola.

CARAMBOLA. “No pensamos más allá que el fin de semana volver a sumar de tres en San Lázaro. Queremos volver a la senda de la victoria. El objetivo principal ya lo tenemos, y todo lo que venga bienvenido sea, pero somos un equipo ambicioso, jugadores y cuerpo técnico, y siempre vamos a aspirar a lo máximo. Sabemos que se tienen que dar una serie de circunstancia para acabar tercero pero cosas más raras se han visto en el fútbol”.

SALAMANCA. “En la segunda vuelta el equipo ha cambiado, ha mejorado, y ahí están los números. Su situación viene arrastrada por el mal inicio. Lolo (Escobar) ha dotado al equipo de más consistencia defensiva y capacidad de juego. Jugadores como Molina, Ayala, Chávez o Uxío tienen velocidad, capacidad de asociarse y de hacerse fuertes defensivamente. Me parece un equipo mucho más compensado. Son capaces de someter al rival con balón, son mucho más versátiles”.

SALMANTINO. “Cuando nos enfrentamos estaba hecho para el ascenso e incluso ganar la liga. Consiguen el ascenso y hay un cambio de filosofía, de los jugadores que vinieron a San Lázaro solo continuó uno. Tres años más tarde no se parece en nada a nivel individual y de plantilla a lo que nos enfrentamos en aquel play-off. Para nosotros es un partido importante, no por ser el equipo que nos eliminó. Viendo como han sido las cosas aquello igual hasta nos vino bien para seguir creciendo, asentarnos y llegar aquí con nuestro proyecto y afianzarnos en la categoría”.

CONTINUIDAD DEL PROYECTO. “Si a principio de temporada nos dicen que vamos a estar con el objetivo inicial conseguido a una jornada de acabar y que en la última vamos a estar peleando por meternos directamente en esa nueva categoría habríamos firmado todos. Esta semana ha salido un comunicado de la RFEF sobre la nueva categoría y la primera sorpresa que ha levantado ampollas es que no va a ser profesional. Si este año el objetivo era la permanencia el año que viene estar en la misma categoría debería ser un pasito más. A partir de ahí dependerá de la idea del club y los jugadores, pero no debiera ser un objetivo principal estar en la Primera RFEF para que el proyecto siga creciendo. Puede haber muchos clubes que este año querían meterse entre los tres primeros que veremos cómo están a nivel económico dentro de dos o tres años”.

AMBICIÓN. “Desde que conseguimos la permanencia en Zamora el lunes ya hubo cambio de objetivo. Están entrenando con más ganas que cuando teníamos que ganar para conseguir el objetivo”.

PRIMERA RFEF. “En esta nueva categoría, que todavía no se sabe cómo se van a conformar los dos grupos, los clubes van a tener que afrontar una carga económica importante. Las expectativas que se tenían a principio de temporada sobre esta categoría y lo que ahora se está hablando dista mucho de lo que todos esperábamos. La Segunda RFEF si es como este año estaremos gallegos, asturianos y equipos de Castilla. Para mí es la antigua Segunda B y, si cabe, más atractiva para el aficionado. Si el Compostela en Primera RFEF va a Murcia no se va a desplazar nadie. Si está en otra categoría y hay que ir a Asturias, por ejemplo, se va a desplazar gente y va a ser más sostenible para los clubes. Pero si me dices que podemos ascender el domingo, encantado, vamos a dar un salto importante”.

LO MEJOR DE LA TEMPORADA. “Lo mejor es el rendimiento que ha tenido el equipo, el feedback que nos da el aficionado en redes o en los entrenamientos, la palabra para ellos es orgullo, les gusta lo que el equipo hace. El Compostela compite con los grandes. A día de hoy el Compostela vuelve a ser un equipo importante no solo en Segunda B, sino en Galicia”.