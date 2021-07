“Soñé con jugar en Augusta; y después, claro, con ganar”

“Se hace lo que se puede, lo importante es que sigamos jugando así”, dice Santiago Tarrío Ben (Touro, 1990). No pierde la humildad, que “hasta el momento no he conseguido casi nada; cuando consiga algo, igual la pierdo”, ríe. Su alegría está justificada: antes de jugar en Viena, desde este jueves, selló en Le Vaudreuil (Francia), la pasada semana, matemática su ascenso al European Tour. No ha hecho casi nada... es el 136 en el ranquin mundial, el tercer español tras Jon Rahm (2) y Sergio García (51). Casi nada.

Estará usted contento, en Francia otro quinto puesto tras una excelente jornada final (65 golpes).

Sí, llevo varios torneos que en el último día juego bien y remonto bastantes posiciones. El tercer día fue complicado, no jugué muy bien y ahí perdí las opciones del triunfo. Pero un quinto puesto está muy bien.

Lo que no pudo ser es sacar plaza además para el British Open...

Sólo iba el que ganaba, y al quedar quintos... Íbamos más o menos bien, pero el tercer día nos salió un poquito mal. Pero aún así, el objetivo de la temporada era acabar entre los 20 primeros del Challenge, que ya está matemáticamente asegurado, y el año que viene jugaremos el European Tour. Después, lo que venga a mayores bienvenido será.

Destaca su regularidad.

Van trece pruebas de 26, yo jugué doce. Gané dos e hice cuatro top-5, una regularidad que es lo que vale, sí: cuando más arriba quedes, más distancia vas sacando a los rivales. Llevo bastante distancia y eso me va a hacer jugar más tranquilo en el Challenge, y quizá ya este año en algunos torneos del European Tour para saber lo que me viene el año que viene. Se trata de ir conociendo el salto que voy a pegar.

El ET se veía como un reto lejano. Supono que el éxito no ha llegado sin muchísimo trabajo.

Pues sí, la verdad es que sí. Nos marcamos objetivos hace cinco años, cuando empezamos, y de momento los vamos cumpliendo. Entre los objetivos grandes estaba llegar al European Tour, y después ganar en él. Vamos por el buen camino.

¿Qué supone jugar el ET? Enfrentarse a Rahm, Sergio García?

Claro, claro. Es jugar con la elite de Europa. Y si juegas bien en el ET y subes en el ranquin mundial vas entrando a los grandes, a los mejores torneos del mundo, que al final es el reto de todo golfista.

¿Ha soñado alguna vez con ponerte la chaqueta verde como vencedor del Masters de Augusta?

He soñado simplemente con jugar en Augusta; y después, claro, con ganar. Conseguir eso creo que para todo golfista es el máximo, pero primero hay que jugar en el European Tour, ganar en él y después vendrían los grandes. O sea que vamos poco a poco, paso a paso y pensando en los objetivos inmediatos.

¿Qué jugadores tienen plaza en los grandes torneos?

Los juegan por ranquin los 50 primeros del mundo, y gente que se clasifica de alguna otra manera. Yo estoy el 136 y me gustaría bajar un poco, hasta el 110 o así. Si juego el año que viene, o esta misma temporada, muy bien, seguir escalando posiciones. Es difícil, hay mucha gente que juega al golf en muchos países.

¿En qué aspectos del juego ha notado una especial mejoría esta temporada? En la primera jornada en Francia hizo seis birdies.

Bueno, al final esta semana por ejemplo competí a un nivel no excelente, quizá, pero sí que mentalmente estuve muy bien: ya no me afectan los fallos, incluso el tercer día no salían las cosas pero no tiré ningún golpe, creo que mantuve una actitud muy positiva. El juego puede mejorar un poquito, pero creo que el tema mental es la principal mejora, estamos trabajando en ello esta temporada. Hay semanas que le pegas un poco mejor, otras un poco peor... pero si mentalmente estás con confianza, y motivado, salen mejor las cosas.

Mantiene usted la humildad... a ver si cuando le gane un par de veces a Jon Rahm sigue así...

(risas) Si le gano un par de torneos seguidos a Jon Rahm... he jugado en el mismo torneo que él, nunca en la misma partida. Justo al lado de él, en el Open de España de 2018 que ganó en Madrid. También jugué con Sergio García, en Cádiz.

Pues ellos ya se han puesto la chaqueta verde, quizá lo soñaron algunas veces antes.

Claro. Si no piensas en grande, los sueños no pueden hacerse realidad. Para mí Augusta es lo máximo, vamos a intentarlo.