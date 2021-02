Sonríe el Estradense de nuevo después de cinco jornadas sin victorias

A Estrada. El Estradense se reencontró con la victoria seis jornadas después al imponerse en un completo partido al Ourense CF (2-0). Javicho capturó el rechace de un penalti para abrir el marcador justo antes del descanso. El recién entrado Edu dejó el encuentro matinal casi cerrado en el ecuador del segundo tiempo.

El Estradense, antepenúltimo clasificado, adquiere tres puntos de ventaja sobre el penúltimo, el Ribadumia. El cuadro rojillo mostró su mejor versión ante un Ourense CF todavía vivo por alcanzar uno de los seis primeros puestos de la tabla, pero en el Nuevo Municipal de A Estrada, apenas generó peligro. Un disparo potente de Wadir durante los compases iniciales representó el escaso bagaje visitante.

Brais Calvo llevó desde pronto la batuta de los ataques locales. El primer gol del Estradense llegó justo antes del intermedio y con polémica. Un disparo de Juanito golpeó en la mano de Kanteh y el colegiado señaló la pena máxima consiguiente. Juanvi adivinó la intención de Brais Calvo, y el rechace lo recogió Javicho, que remató al travesaño y, finalmente, el balón sobrepasó la raya de meta. La decisión arbitral de conceder el tanto generó malestar en el Ourense CF al intepretar que el esférico no había entrado totalmente. La ventaja dio mucho ánimo a los locales.

La segunda parte tuvo un guión parecido. Ubeira y Juanito gozaron de claras oportunidades. Sin embargo, Edu no perdonó en su primera intervención como revulsivo, pues poco después de entrar al terreno de juego, remató a la red un córner de Brais Calvo. El Ourense no tuvo capacidad de reacción. mosquera