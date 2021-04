Soto: “Queremos darle un premio a la afición y una alegría al club”

Santiago. Aceptó con una sonrisa y de buen talante David Soto las preguntas jocosas que se le realizaron acerca del gol, el golazo, que marcó el pasado domingo frente al salamanca. ¿Te equivocaste?, se le preguntó con sorna. Él lo vivió así: “Fue una jugada un tanto embarullada en el área, una disputa entre Brais y el defensa, al final el defensa la tocó con la espalda, me cayó el balón y no me lo pensé, me giré y tiré a puerta con la suerte de que en vez de salir a la grada salió ajustado al palo. Era mi primer gol en Segunda B, espero que el próximo sirva para ayudar al equipo a ganar el partido... y que sea el primero de muchos”, dijo.

Y respecto a la celebración, también respondió con gracia: “Cuando marqué gol, no se me dio por celebrarlo... o no sé celebrar los goles al no meter muchos. Lo primero que pensé fue coger el balón rápido, necesitábamos ganar el partido. Estábamos apretando y quedaba tiempo para remontar”, apunta.

En lo que no tiene dudas es en que es el mejor gol que ha metido: “Por supuesto, por supuesto. No he metido muchos, pero éste, por el momento y de la forma en que se dio, aparte con la pierna mala... sí, el mejor gol que he metido hasta ahora, no he metido muchos ni con la cabeza ni con el pie. Al final esto es como todo, cuando empiezas igual no acabas, le coges el gusto y espero que sea el primero de mucho y sobre todo ayude al equipo a conseguir puntos y objetivos”, resumió.

Más en serio se mostró acerca de los goles que la SD ha recibido (Celta B, Salamanca) en contra en el inicio de los partidos: "Un gol rápido en contra te condiciona, el Salamanca se cerró mucho. El sábado será muy importante empezar desde el minuto 1 enchufados", explicó.