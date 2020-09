Steven Enoch: “Siento que ya hay química dentro de la pista” “

Más que nunca hablan nuestros ojos. Con la mitad del rostro camuflado bajo las imprescindibles mascarillas, delegamos en la mirada nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos... y aunque estamos más tapados que nunca, semeja que también somos más vulnerables, incapaces de mentir o de engañar. La mirada de Steven Enoch transmitía ayer sus ganas de dejar huella en este Monbus Obradoiro del 50 aniversario y de la pandemia, sus ansias por compartir y comunicar sus cualidades y sus objetivos en este curso tan extraño, su ambición en su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos, y la inocencia y pillería de quien, con apenas 23 años, se cree también capaz de alcanzar cualquier sueño.

El rookie del Obra 2020/21 fue presentado ayer flanqueado por José Luis Valcarce, responsable del Área Jurídica de Rosón Abogados & Asesores Tributarios, y del entrenador Moncho Fernández en una cita en la que además desveló sus ganas de ver el mar y de recorrer la ciudad, su pasión por la comida y la música -“Me gusta toda, el reguetón, r&b, rap, hip-hop...”- y que su videojuego favorito no podía ser otro que el NBA 2k. Porque allí es donde se quiere ver en un futuro. “Ojalá. Trabajo para cumplir ese sueño. Una de las razones por las que vine aquí es porque Moncho tiene experiencia en trabajar con jugadores que han tenido éxito después en la NBA. Siento que me pondrá en la mejor posición para ayudar a este equipo y estar bajo los focos para que los jugadores que se lo merezcan tengan la oportunidad”, desvelaba el pívot.

Pero primero quiere aportar al proyecto obradoirista donde afirma haber encontrado un gran grupo para crecer: “Cuando conocí a los compañeros rápidamente congeniamos bien. Siento que ya hay química dentro de la pista. Surgió muy rápido en los entrenamientos, ya fuimos a comer algo juntos y supe que este equipo iba a pasarlo bien. Cuando conocí a Moncho y al cuerpo técnico también me di cuenta de que tenemos potencial para ser mejor equipo de lo que ya somos”.

Un primer paso. Aunque asume que su primer año profesional será también un año complicado en lo personal y lo deportivo. “La principal diferencia respecto al baloncesto universitario es la exigencia mental que requieren las jugadas. También hay diferencia en el físico, tengo que adaptarme, pero creo que podré con ello. Los entrenadores y los compañeros tienen paciencia conmigo para enseñar las jugadas y asimilar ese esfuerzo mental”, aporta Enoch que se describe como “un pívot con presencia interior, capaz de anotar por dentro, bajo la canasta, y también abrir el campo para mis compañeros y ser versátil”.

Al igual que hace unos días lo confesaba Jake Cohen, Enoch sostiene que este Monbus exhibe “un estilo diferente”. “Lleva tiempo sentirse cómodo en este sistema, por eso creo que los rivales tendrán problemas haciendo nuestro scouting, pero cuando acabemos de conjuntarnos conseguiremos exprimir todo lo que Moncho nos pide”, subraya el jugador americano.

En lo técnico, el entrenador compostelano define a su pupilo como “un stretch five como dicen los americanos, capaz de jugar cerca del aro y jugar alejado”. Insiste Moncho Fernández que por posición está más cerca del 5 que del 4, no descarta que pueda estar en pista como pareja de Birutis, al tiempo que asevera “que no solo destaca por su capacidad atlética sino que técnicamente pude aportar más cosas”. “Tiene muchas ganas de adaptarse, escucha mucho, es muy inteligente, trabaja duro y está buscando su sitio. Juzgarlo por los 4 o 5 días que lleva con nosotros es complejo pero responde a las expectativas personales y técnicas que esperábamos”, argumenta.