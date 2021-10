Sufre el Arteal SD para ganar al Zoolandia Conxo

Santiago. No pudo el Zoolandia Conxo en su visita a San Lázaro con el Arteal SD Compostela, que ganó después de tres horas de juego por un apretado 4-2. Cuatro de los seis partidos se dirimieron por un resultado de 3/2: Marcelino Bahamonde (Arteal) venció a Edu Quintela; igualaba para el Zoolandia Conxo Simón Casal al vencer a Ricardo Carracedo; Xurxo Souto (Conxo) ponía el 2-1 al derrotar a Adriano Calderoni; Marcelino Bahamonde superó a Simón Casal, Edu Quintela a Xurxo Souto y Ricardo Carracedo a Adriano Calderoni, cerrando el triunfo. ECG