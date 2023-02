Sufrida igualada sin goles entre Arenteiro y Gimnástica Torrelavega

Ourense. El Club Deportivo Arenteiro no vivió su mejor jornada este fin de semana. En la mañana de ayer recibía en el Municipal de Espiñedo a la Gimnástica Segoviana, un equipo con ganas de ir de menos a más y que traía a su rival muy estudiado, tanto así que se pertrechó desde los primeros compases y apenas sucedió nada en 95 minutos que se sellaron sin goles. El conjunto de Javi Rey quiso llevar la iniciativa desde el saque inicial, pero se quedó en un querer con pocas ganas. Las mejores ocasiones del encuentro pasaron por el balón parado porque, si bien no hubo goles, no faltaron las faltas y las tarjetas. Bajo la niebla apareció un tímido disparo de Álex Fernández, a pase de Joseca, que se fue desviado. Y fue la ocasión que hubo en una primera parte con poco que destacar, además del estado del terreno de juego al que solo salvó la ausencia de lluvia. A la reanudación, la Gimnástica decidió que, por cada pequeño contacto, sacaría una falta. Y lo consiguió. Sin embargo, ni todas las ocasiones a balón parado fueron el revulsivo de un lánguido partido. Por los locales, volvió a querer sacar rédito Álex Fernández, pero su disparo se marchó a las manos de Mediavilla. Manín también tuvo la suya, pero su cabezazo rozó el exterior del palo. Pibe fue el protagonista, él tuvo dos ocasiones, la más clara en los últimos minutos aunque Marotías despejó para tranquilidad cántabra. Y para que el partido se quedase sin goles, tuvo Romay la última, fronatal del área, podría haber sido, pero se fue alta. L.G.