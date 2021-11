Sufrimiento, amago de remontada y un punto más del Celta

··· Eduardo Coudet no escondió su enfado por el “mal” primer tiempo de su equipo ante el Villarreal, pero aplaudió la reacción en el segundo, en el que sus jugadores fueron “mejores” que el rival. “El primer tiempo no me gustó, tuvimos demasiadas pérdidas donde no podíamos hacerlo, pero luego en el segundo nos vi mejor. Nos quedamos con un punto ante un rival que tiene una de las mejores plantillas de LaLiga”, indicó.

··· “El equipo ha hecho un partidazo, ha generado juego dentro de lo que deja el rival. Hemos salido ganadores de esas situaciones intermedias, hemos creado cuatro claras para marcar. El partido estaba para sentenciarlo”, analizó Unai Emery, técnico del Villarreal.