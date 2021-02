Sumar, sumar y sumar, el objetivo para el Estudiantil

El Estudiantil recibe esta tarde al As Pontes en Santa Isabel (17.00 horas), en un duelo ante un rival directo, al que adelantará en la clasificación si consigue imponerse intentando, de paso, olvidar los puntos perdidos en los últimos minutos de la pasada jornada ante el Silva.

Vuelve a casa el equipo entrenado por Gelucho. Enfrente estará el As Pontes, que aventaja al conjunto santiagués en dos puntos, pero que presenta una trayectoria que no se corresponde con su posición en la tabla. De hecho, el As Pontes llegará a Santa Isabel después de hilar dos empates de prestigio. Primero igualó frente al Polvorín, haciendo lo propio el pasado miércoles contra el Bergantiños. Dos igualadas, ambas a domicilio, contra dos de los equipos con más peso en la liga, lo que da buena muestra de la exigente prueba que aguarda hoy al Estudiantil.

Los chicos de Gelucho intentarán volver a sumar de tres en tres. El partido se presenta como una gran oportunidad para adelantar a un rival directo y, también, dejar atrás el sabor agridulce de la visita de la pasada jornada al Silva, en la que se escaparon dos puntos en los últimos instantes del encuentro, justo cuando el club compostelano ya se disponía a saborear la victoria.

Aunque el As Pontes también llegue en una posición comprometida en la clasificación el técnico del Estudiantil, Gelucho, advierte del peligro de su rival. “El As Pontes lo está haciendo bien últimamente, sobre todo a nivel defensivo como dicen sus empates a cero contra el Polvorín y el Bergantiños... así que alerta, es un partido complicado”, expresaba el entrenador a este periódico en las horas previas al choque.

En un buen momento también está el Estudiantil, que se ha convertido en uno de los mejores equipos de la segunda vuelta. Ocho de los doce últimos puntos en juego acreditan la mejoría que ha experimentado el cuadro santiagués, a la que intentará dar continuidad esta tarde.

El precedente de O Poblado no es nada halagüeño para el Estudiantil, que perdió allí en la primera vuelta por un contundente 4-0. La proximidad de ambos equipos en la clasificación haría interesante tener el golaveraje a favor de cara al final de la competición, por lo que aparte de luchar por la victoria el equipo de Gelucho intentará hacerlo por el mayor número de goles posible.

El Estudiantil se marca objetivos a largo plazo. Abocado a luchar por evitar el descenso cada punto cuenta, pues la puntuación de la primera fase se arrastra a la segunda, de ahí que sumar el mayor número de puntos se haya convertido en la gran meta.

Para seguir progresando el Estudiantil podrá contar con el apoyo de un máximo de 167 aficionados en Santa Isabel.

Gelucho no podrá disponer esta tarde del central Catú, que tendrá que cumplir un partido de sanción. En el eje de la zaga tampoco podrá estar Bruno, lesionado.