Susana Rodríguez y su fuerza mental: en Tokio y contra el ‘bullying’

Madrid. La triatleta viguesa Susana Rodríguez Gacio, campeona paralímpica de triatlón en Tokio 2020, reconoce la importancia de trabajar el aspecto mental y psicológico en el deporte de élite, gracias a lo cual se debió, “en gran parte”, su éxito en los Juegos de Tokio. Y también le sirvió frente a una lacra que sufrió: el acoso escolar.

Susana habló en el estreno de Somos Únicxs: la caras del bullying, de Fundación ColaCao, en el que relata su experiencia con este problema social. “Tengo una discapacidad visual, y una condición genética, conocida como albinismo óculo-cutáneo, que hace que físicamente sea bastante diferente, con pelo blanco, piel muy blanca, que no es lo más frecuente en un colegio. Desde muy pequeña estuve acostumbrada a escuchar comentarios variados como que esa niña es fea, Copito de nieve, por el gorila del zoo de Barcelona”, expresó.

“Tuve que construir mis estrategias y tener la suerte de poder compartir esto con gente y buscar soluciones para no me afectara demasiado negativamente”, añadió.

La triatleta cree que el aspecto mental es “decisivo” para afrontar situaciones de acoso escolar. “Me ayudó mucho mi entorno familiar, siempre tuve la facilidad y oportunidad de contar las cosas, ese es el primer paso para que haya una alarma y se puedan buscar soluciones”.

Y en el deporte “el aspecto mental es algo esencial. Nunca lo había trabajado específicamente, pero por una situación personal de salud, me he dado cuenta de que gran parte de mi buen hacer en los Juegos se debió a la preparación mental. Son situaciones de mucha presión, a veces te llegan a hacer creer que si eres favorito y no ganas es un drama y un fracaso, y las cosas no son así. Hay que trabajarlo para disfrutar de lo que más te gusta”, explicó.

También la ayudó a “ser realista” trabajar, como médico, en la primera trabajando en primera líne ola de coronavirus en España. No dejó de preparar los Juegos en otra “lección de adaptación”.

A principios del 2020 le diagnosticaron una cardiopatía que acrecentó las dudas sobre su futuro deportivo. “Ahora miro hacia detrás y me siento orgullosa de haber podido hacerlo así de bien, con el mejor equipo al lado”, afirmó la campeona. E. PRESS