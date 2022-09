Taekwondo: Iván García, medalla de bronce en París

GRAND PRIX. O galego Iván García (+80 quilogramos, Mat´s) fixo historia ao acadar onte a medalla de bronce no Grand Prix de París, unha proba na que estiveron presentes os mellores taekwondistas do mundo en busca de puntos para a clasificación olímpica. Iván, que adestra no CGTD de Pontevedra baixo a batuta de Jesús Benito, venceu en tres combates e só caeu na semifinal ante o croata Iván Sapina, nos últimos segundos.

Ademais, tamén competiu onte no Grand Prix de París Tania Castiñeira (+67, Hebe), que fixo dous grandes combates. No primeiro venceu a súa compañeira no CAR de Barcelona Belén Morán, en dous asaltos (2-0), e na seguinte rolda enfrontouse á campioa do mundo, a coreana Dabin Lee. Foi unha loita moi axustada, na que Tania gañou o primeiro asalto, perdeu o segundo e foi empatada ata o final no terceiro, cando Lee logrou puntuar a falta de cinco segundos para facerse co triunfo. ECG