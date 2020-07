Tajante: el CSD ve “errores graves” en el CF Fuenlabrada y en LaLiga

El Consejo Superior de Deportes (CSD) lamenta los “errores graves” que se cometieron con los positivos de coronavirus en el Fuenlabrada, que llevaron a cancelar su partido en Riazor, donde no se cumplieron los protocolos sanitarios y se puso en peligro “la salud pública”.

En primer lugar, el CSD recuerda el correcto regreso del “deporte seguro”, lidiando con la crisis de la covid-19 y a pesar de “complicadas circunstancias sanitarias”, gracias a los “protocolos sanitarios” que han “inspirado a numerosos países”. En cambio, “preocupa” lo ocurrido con el Fuenlabrada, deseando lo primero una pronta recuperación de los afectados. El CSD pidió el martes un informe a LaLiga sobre lo ocurrido, que recibió este miércoles y con el cual lanzó este comunicado.

“Tanto el club como LaLiga conocieron el primer positivo el sábado 18 de julio a las 22h30. En ese momento se debió haber establecido una comunicación fluida con la autoridad sanitaria. Además, y esto resulta más grave, el club y LaLiga conocieron el domingo a las 22h30 que había tres positivos más”, dice la nota. “Se considera que existe un brote cuando hay tres contagios, y a esas horas ya había cuatro. En el citado plan consta que en caso de brote se debe comunicar inmediatamente a las autoridades sanitarias, pero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no fue informada, según consta en el informe de LaLiga”, añade.

Además, el CSD detecta que se debió “apartar” a todos los posibles contactos de los positivos hasta conocer los test y ve como “grave error” el viaje del equipo. “Los que se hicieron la prueba el lunes por la mañana debían haber quedado aislados, hasta conocerse el resultado (lo que ocurrió cuando ya estaban en A Coruña)”, dice la nota.

“Ante la aparición de un brote, el equipo no debió viajar el lunes, por un principio elemental de prudencia, incluso en el caso de que sea cierto que los restantes PCR practicados el mismo domingo dieran negativos. De acuerdo a los hechos recogidos en el informe de La Liga, parece que el CF Fuenlabrada incumplió los protocolos”.

Por ello, desde el CSD lamentan que no se aplicó de manera correcta el protocolo sanitario por parte del club madrileño y LaLiga no “garantizó” que así fuera. La suspensión del partido “fue la decisión correcta con la información de que se disponía en ese momento”. “Los hechos conocidos con posterioridad indican que también desde el mismo domingo por la noche se hubiera debido comunicar el brote al CSD y la RFEF. Tampoco hubo la diligencia debida para informar a las autoridades deportivas y el CSD no supo lo que sucedía hasta bien entrada la tarde del lunes”, remarca el CSD.

“La actuación del CF Fuenlabrada ha puesto en riesgo la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto” y reclaman al a La Liga y a la RFEF que apliquen las medidas que consideren oportunas para evitar que vuelva a repetirse”.