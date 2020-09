Tanto tiempo sin tocar el balón

SE NOS ANTOJA muy atrás el 14 de marzo cuando el Gobierno aprobó el Estado de Alarma para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el terrible covi-19. Nos confinaron, nos metieron a casa a todos los deportistas. Se cerraron las instalaciones deportivas y hasta la fecha permanece la incertidumbre sobre nuestro futuro, el de los más modestos, pero de mucho ímpetu y disputa. La lucha por hacer prevalecer un protocolo acorde sigue en los despachos. La Consellería y la Federación están obligadas a ir de la mano, pero deben saber que jugar al fútbol con mascarilla y sin contacto no es posible, ni tampoco veo al árbitro dirigiendo como un señalero.

Mascarilla, protocolo, contacto, grupos limitados, distancia social, son términos tan usados que ya no reparamos en ello. Los tiempos del escritorio no son los tiempos del campo. Las consecuencias de tanto encierro se verán en poco tiempo. Empezaremos por una nueva adaptación al esfuerzo y al deporte, de forma lenta pero segura, respetando los principios del entrenamiento, con intensidad óptima y el volumen adecuado. Tanto tiempo sin balón nos deja unas botas desengrasadas. Todo va a ser un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, faltan las rutinas, pero hay que recuperar sensaciones, la sensibilidad y entender como normal que al principio se te va a ir un poco el balón.

La capacidad de adaptación conlleva una relación entre el medio interno y el medio externo, biológico-fisiológico y actitudes y comportamientos. La mejora de la respuesta del organismo se debe a la relación entre las partes constituyentes del sistema. El entrenamiento provoca efectos en términos de adaptación funcional precisa y específica y para que esto ocurra es necesario que se produzca una correspondencia exacta entre la base estructural y operativa del ejercicio y la propia lógica del juego de fútbol. Se trata de precisar un contexto situacional de carácter estratégico y táctico, modelar el entrenamiento y crear condiciones óptimas similares a la práctica deportiva. Tenemos que darle tiempo al tiempo para que se consiga una estructura coordinativa de los comportamientos de los jugadores y las cosas volverán a ser lo que fueron.

Desde la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales no podía tomar otra decisión que apoyar el inicio de las competiciones menores. Incluyen en menores todo lo que no abarca la Liga Profesional. De no iniciarse hubiera supuesto el descalabro del fútbol modesto y quizás también la puntilla para algunos grandes anclados en el abismo de la Segunda B y Tercera. Se vería afectado más de un millón de deportistas, ahí es nada, lo que mueve el fútbol. Sólo en Galicia contamos con unas cien mil licencias. La otra revolución del fútbol no profesional está en la división y subdivisión en grupos, con calendarios más reducidos e incluso crear una categoría intermedia para la próxima campaña. Este formato será diametralmente opuesto al conocido, lo cambia todo. Ir familiarizándose con los grupos, subgrupos y diferentes fases del campeonato. Pienso que es necesario cambiar, favorecer y fomentar a aquellas aficiones siempre fieles al fútbol, pero todavía le falta algo por pulir.