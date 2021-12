Tapia: “Siento mucha vergüenza por todo lo que nos da la afición”

El internacional peruano Renato Tapia no escondió su preocupación por los resultados que el Celta de Vigo está sacando en Balaídos, donde esta temporada sólo ha ganado un partido y suma 5 puntos de 27 posibles. “Siento mucha vergüenza, mucha vergüenza porque sabemos lo que nos da la afición. Viene sea domingo, lunes, jueves, sea el día que sea ellos vienen y están aquí con nosotros y no poder retribuirles da mucha pena. Me voy con el corazón roto, tenemos que seguir trabajando para que los próximos tres puntos en casa se queden”, comentó al mediocentro.

El exfutbolista del Feyenoord, indiscutible para Eduardo Coudet en el arranque del curso, ha perdido la titularidad en las últimas jornadas, aunque el domingo fue el elegido para sustituir a Iago Aspas cuando el delantero se lesionó en la jugada del gol que abrió el marcador. “Nos duele perder, pero fue un partido muy difícil. El Valencia cortó muchísimo el juego y así es muy difícil. Nosotros siempre intentamos jugar, pero hay veces que no se puede. Tenemos que aprender de los errores, trabajar y pensar ya en ganar en Mallorca porque este equipo siempre quiere mirar para arriba”, declaró, muy dolido, el peruano.