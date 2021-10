Tarrío se centra ya en la pretemporada de un curso crucial

El golfista de Touro Santi Tarrío no juega esta semana, como inicialmente tenía previsto, la prueba del Circuito Europeo en Palma de Mallorca, que sería la tercera consecutiva que afrontaba en España.

La razón: tras jugar las dos primeras, en Madrid (Open de España) y en Valderrama, sumando los anteriores torneos en Escocia y la larga campaña, Tarrío se notó “muy, muy cansado”, explicó a EL CORREO GALLEGO. “Decidimos que lo mejor era hacer una pretemporada ahora, ya que la temporada que viene (jugará todo el Circuito Europeo) empieza a finales de noviembre. Con la final del Challenge Tour (del 4 al 7 de noviembre, opta a acabar primero) por el medio, haremos dos y dos semanas de minipretemporada para llegar mejor preparados físicamente al inicio de la temporada que viene”, señaló.

La final del Challenge Tour, en Palma, puede ser vista como parte de esa preparación. Tarrío confía en “hacer un buen papel, nos hace mucha ilusión y allí nos jugaremos acabar primeros, que es importante. Pero bueno, llevo varios meses intentando preparar ya el año que viene con la elección del material, y seguimos en esa línea: para nosotros lo más importante es rendir bien el año que viene, sin renunciar a nada”, afirma.

A la final del Challenge, que puntúa doble, se jugará acabar en el ranquin del circuito en el podio, con la tarjeta “aseguradísima” para el próximo Circuito Europeo. Esta semana se está jugando otro torneo, pero Santi llegará primero o segundo a la final.

De los torneos en Madrid y Valderrama, Tarrío reitera que “pasé los dos cortes, en Madrid llegué a estar cuarto, pero me vi cansado tras tres semanas duras, con muy mal tiempo en Escocia. En casa gastas más energías, y Valderrama es un campo durísimo y no perdona. Pero contento, sin jugar mi mejor golf pasé los cortes y eso es lo que me motiva”, incide.