Tebas a Piqué: “Esa Kings League como circo me gusta pero no es algo comparable”

Madrid. Una de las cuestiones que más preocupa dentro del fútbol a Javier Tebas es la “desazón que existe con el VAR”, una herramienta que ha “aportado mucho”.

“El fuera de juego ya todos lo admitimos. Eso ya no es polémico. En cuanto a los penaltis cada vez hay menos polémica. El problema que hay a día de hoy con el VAR es el tema de las manos. Si me preguntas sobre las de este fin de semana, a lo mejor no pitaba ninguna”, declaró.

“Hay que hacer una reflexión sobre qué hay que cambiar en esta interpretación de las manos para que no se cargue el VAR. Yo ya me he perdido, llevo dos temporadas siendo incapaz de decir si es mano o no. Tenemos que tener menos árbitros de VAR, con cinco o seis sería suficiente para unificar más los criterios”, señaló.

En pleno mercado de invierno, Tebas opinó que este año seguramente no se vayan a dar muchos movimientos.

“No creo que vaya a haber mucho movimiento porque no ha habido mucho cambio en las masas salariales para poder hacer movimientos. En cuanto al tema de la Premier, ya lo vengo diciendo, se ha convertido en una competición a pérdidas. Los únicos que no vamos a pérdidas somos los alemanes y nosotros. Lo que hay que pensar es si se puede competir contra competiciones a pérdidas y cuál es el modelo adecuado de competición”, comentó.

“Defendemos que los clubes equilibren sus números porque es la estabilidad de la industria para proteger todos los puestos de trabajo que hay”C”, concluyó. EFE