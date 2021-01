Brais Abelenda fue el encargado de abrir el marcador en la victoria del Compostela contra el Deportivo. Riazor es el mayor escenario en el que marca el atacante blanquiazul, que gozó sobre el césped de la libertad que le dio Yago Iglesias.

“Tempo atrás nunca soñaría con meter un gol en Riazor, pero xa se ve que se traballas o fútbol ás veces dá a súa recompensa”, asegura Brais, rememorando todavía los capítulos de un triunfo que pasará a la historia. “Estou moi contento por anotar o gol que abriu o marcador e que axudou para conseguir a vitoria”, agrega.

La felicidad era común a todo el equipo al término del encuentro. El Compostela había merecido más en partidos anteriores, y en Riazor consiguió el premio a su esfuerzo, un rédito con mejor sabor por el escenario en que se produjo. “Viñamos dunhas semanas buscando a vitoria, contra Zamora e Unionistas tivemos bastantes ocasións e puidemos gañar, e ao final chegou no campo en teoría máis complicado, contra o rival máis potente da categoría. A felicidade é bastante maior ca se fora doutro xeito”, relata Abelenda.

Una de las claves del éxito en el derbi fue ganar la batalla por la posesión, opina Brais: “A lectura que fixo o corpo técnico do partido foi moi boa. Sabiamos que se lle quitabamos a pelota ao Deportivo ían estar incómodos, e a verdade é que nós cando temos a pelota encontrámonos moi ben, coñecémonos todos moi ben e sabemos o xogo que podemos facer”. Y con el balón en sus pies, el Compostela se sintió dueño y señor de la contienda: “Durante todo o partido estivemos moi cómodos no campo, sen sensación de que nos xeraran perigo. Foi un moi bo partido e no que desfrutamos moito”.

Clave para disfrutar fue el planteamiento del encuentro. Al término del mismo, el entrenador compostelanista, Yago Iglesias, dejaba una de las frases de la tarde. “Vinimos a jugar un partido de fútbol sala o de baloncesto”, soltaba en la rueda de prensa. Y esa mezcla de libertad y movilidad hace disfrutar a los jugadores sobre el campo.

“Agora que tivemos a desgraza da lesión de Primo tivemos que cambiar a nosa estratexia de partido. Á xente que estamos arriba e que xogamos por dentro dános moita mobilidade e déixanos libres, déixanos estar a gusto dentro do campo. Xoguei eu arriba pero móvome moito por toda a parcela ofensiva, Josiño tamén. (Yago) falou durante a semana que iamos xogar así e saíu moi ben”, analiza Brais.

En Riazor se vio a un Deportivo que intenta adaptarse a una nueva idea, tras la llegada de Rubén de la Barrera al banquillo, frente a un Compostela que juega de memoria. Los años que acumula el grueso del grupo es una de sus principales fortalezas. “Axúdanos moito levar tanto tempo xuntos á hora de coñecernos”, reconoce Abelenda. “Somos un grupo incrible, no que nos levamos todos moi ben, somos moi amigos todos. Iso axúdanos á hora de estar dentro do campo, de facer eses esforzos extra polos compañeiros. Estamos moi contentos de ter este grupo”.

Con Juampa en la banda y Primo, ahora lesionado, en punta, a Brais le está tocando jugar por dentro esta temporada. El planteamiento no resulta novedoso para el futbolista dubrés, que se siente cómodo en su nuevo rol. “Xogar detrás do dianteiro non é unha posición que descoñeza. Durante a semana traballamos esas cousas. Yago déixame moita mobilidade á hora de estar dentro do campo. Durante o partido podo partir desa posición de detrás do punta pero podes aparecer de dianteiro, de extremo dereito, de mediocentro... Nese sentido atópome moi ben, aos xogadores gústanos que nos dean liberdade e xogando como xogamos, tendo o balón, sempre se está moi cómodo no campo”, apunta el delantero compostelanista.

VOLVIERON LOS GOLES. Hasta la visita a Riazor el Compostela acumulaba tres partidos sin marcar. En A Coruña regresaron los goles, y por partida doble. Brais achaca el menor rédito de cara a portería contraria al cambio de categoría, pero no se muestra preocupado al contrarrestarlo con la solidez defensiva. “En Terceira metiamos moitos goles pero á hora de subir a Segunda B subiu o nivel. Ao mellor non metes tantos goles pero agora na parcela defensiva estamos xogando moi ben, moi compactos, case non nos xeran ocasións. Non estamos metendo tantos goles pero tampouco nos meten tantos”, expone el atacante.

Con la confianza que otorga ganar en Riazor el Compostela afronta ya una nueva semana de trabajo que culminará con la visita del Coruxo, el domingo a las 17.00 horas. Brais advierte que no es el momento de bajar la guardia: “Estes dous partidos que nos veñen, Coruxo e Guijuelo, van ser vitais para o noso devir na competición. Que non se nos suban os fumes por gañar en Riazor, que como vimos en Salamanca se baixas un pouco o nivel págalo caro. Temos que seguir traballando durante a semana como vimos traballando todas estas e afrontar o partido o mellor posible para sacar os tres puntos”. Y es que ahora es el momento de empezar a ganarse la tranquilidad: “A ver se nos sae ben e non sufrimos ata a última xornada”.