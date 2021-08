“Tenemos al mejor sexto hombre de la categoría”

Cuando el Santiago Futsal va a jugar su primer partido amistoso de la pretemporada, contra el Troula Betanzos, el entrenador del equipo compostelano, Chipi, hace balance de la situación de su equipo: el estado de la preparación, la confección de la plantilla... lo que viene.

¿Qué Santiago Futsal llega al amistoso ante el Troula?

Un Santiago Futsal de pretemporada, de entrenar conceptos nuevos, en los que estamos trabajando, y de ver si el camino que estamos eligiendo se está asentando, y nos encontramos cómodos con esa imagen con el nuevo modelo de juego.

En ese modelo, ¿cuánto hay hecho y cuánto queda por hacer?

Nos queda muchísimo por hacer, la verdad. La idea es llegar al primer partido oficial con un modelo defensivo asentado: dos alturas, en presión y en media pista; y en ataque ser capaces de conservar el balón y elaborar para ver qué líneas de ruptura se adaptan más a nuestros jugadores, para asentar ahí nuestro sistema de juego.

¿Y en cuanto a plantilla?

Ahora tenemos once jugadores que se van a quedar en el primer equipo, ya más o menos lo tenemos claro, y estamos pendientes de si le ponemos un broche final con un jugador más en función de si el mercado nos da algo que nos encaje con las necesidades de la plantilla. No vamos a fichar por fichar, eso sí.

¿Han ido haciendo todos los fichajes que se planteaban?

Hay jugadores que han venido a prueba, como Diego (Pérez) que nos ha convencido y ya lo hemos presentado, se va a quedar.

¿El jugador ahora lesionado del que hablaron?

Mientras no tenga el alta no vamos a poder hacer nada, él no tiene el alta para poder hacer competiciones deportivas. Mientras no supere su lesión, no vamos a saber si podemos llegar a un acuerdo o no. Igual es un proceso de larga duración. Lo tenemos en la recámara.

Para la plantilla falta una pieza, habló de doce fijos y tres juveniles...

Sí, esa es la idea. Pero hay algún juvenil que ya sabemos que tiene nivel que va a ser parte de la primera plantilla activamente. Alan es un jugador asentado, hizo muy buena temporada el año anterior y va a jugar con el primer equipo.

Para la portería está Brais y ¿alguno más? Había tres a prueba.

Los tres están trabajando bien. Tenemos uno en la cabeza, y si deportivamente cumple en los amistosos y sigue su línea de evolución, creo que es el que se quedará. Hay que ver cómo compite. Hablaré con ellos, les explicaré su situación.

¿El pívot bueno, bonito y barato que buscaban es Quintás?

No, no. Quintás ya renovó, pero en principio lo estamos probando en otra posición porque la idea es que juguemos con un modelo 4-0, no vamos a jugar con una referencia fija en ataque con un 3-1 salvo que encontremos un jugador con características para girarse, el pívot. Si no aparece, el modelo será de cuatro.

Con todo, ¿satisfecho de cómo van marchando las cosas?

Bueno, vamos caminando despacio, pero seguros, y lo que sí tenemos es muy buena actitud y muchísima intensidad en los entrenamientos. Me he encontrado a un grupo que trabaja muy bien, que se esfuerza mucho, y ésa es la base para crecer.

El primer amistoso previsto, ante el Leis, se cayó. Pedía usted tres...

Sí, fue un tema de licencias. Ahora jugamos contra el Troula y el miércoles contra el equipo de A Estrada, en Santa Isabel. En estos cuatro días van a tener oportunidad todos los jugadores, y a partir de ahí ya vamos a realizar los descartes que consideremos y vamos a asentar la plantilla, a tener una fotografía más real: porque ya sabemos cómo se entrenan y cómo se esfuerzan, y hay que verlos competir.

Es la parte crucial, lo resaltó.

Claro. Es fundamental. Por mi experiencia, sé que hay muchos jugadores que entrenan muy bien y después no compiten tan bien, y al revés, jugadores que entrenando no llaman la atención, compitiendo tienen una marcha más. Hasta que los veamos en una situación real de juego es complicado tomar la decisión.

La fecha del 18 de septiembre, inicio de la liga, cada vez se acerca más. ¿Prefiere que llegue cuanto antes, o le gustaría tener más tiempo?

Como entrenador, siempre querríamos que estuviese lo más lejos posible. Ojalá pudiésemos con cien sesiones, y no con treinta. Pero es la que hay, y para todos igual. Debemos llegar en las mejores condiciones posibles, para intentar puntuar.

Supongo que deseando también jugar ante la afición.

Tenemos ganas de jugar en nuestra casa, en nuestro pabellón y con nuestra gente. Por el COVID llevamos un año y medio extraño, a ver si se va normalizando la situación. Creo que ya con la capacidad del 50 por ciento de aforo va a ser nuestro sexto jugador, muy importante.

Hay que cambiar la racha del año pasado en Santa Isabel.

Sí, ya me lo han comentado. Vamos a trabajar para eso. Es fundamental ser fuertes en casa, hacer un fortín en de Santa Isabel. Tenemos el mejor sexto jugador de la categoría, nuestra afición siempre nos ha arropado muchísimo, en Santiago se respira futsal, nosotros sabemos que ellos están dispuestos y lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte para contagiarlos y que se sumen a ayudarnos en todo lo que puedan.