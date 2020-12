“Tener esa chispa de haber competido es algo que no se practica entrenando”

En unos días cerrará el año con su segunda participación en la San Silvestre Vallecana. ¿Cómo se vive esa carrera desde dentro?

Es una carrera de ruta muy diferente, superchula, vas por la calle y está llena de gente, cuando normalmente no suele ser así. Este año va a ser un formato diferente, con un circuito de 2,5 kilómetros, pero creo que también puede ser divertido. Al ser vueltas tan pequeñas la gente podrá verlo más y se podrá seguir mejor por la tele. Normalmente en la tele solo se ve a los de delante, e igual de esta forma se pueden ver más los grupetes que haya y seguirlos.

¿Qué tal este paréntesis a su aventura norteamericana entrenándose durante unas semanas en Vigo?

Me lleva los entrenamientos mi entrenadora, Helen, y aquí me he juntado con grupos de mañana o de tarde, según tenga series o rodajes. A veces consigo gente con entrenamientos parecidos y los hacemos juntos, y a veces me toca ir sola. Pero normalmente estoy encontrando mucha gente y nos adaptamos bien.

Una de esas compañeras de entrenamientos es Alice Finot, con la que comparte el sueño olímpico.

Yo no conocía a Alice, porque cuando llegó aquí yo ya me había ido, y tampoco vengo tantas veces. Vengo en verano, pero un mes de vacaciones no da para mucho. Nos hemos puesto de acuerdo. Hemos coordinado algún día de series y para rodajes o doblajes por la semana. La verdad es que muy bien.

¿Hasta cuándo tiene previsto quedarse en Galicia?

En principio hasta enero, y en enero volverme a Eugene para empezar el curso y a esperar que haya un poco más de oportunidades de competir allí a principios de año, aunque no lo sé. Porque en España parece que se están abriendo más competiciones y empieza a haber más oportunidades. Allí, en Eugene, en Oregón, está difícil, están yendo más para atrás que para adelante. Yo espero encontrar oportunidades donde las haya y cuando sea seguro.

Antes de la pandemia su intención era buscar la mínima olímpica tanto en 5000 como en 10 000; ¿mantiene los mismos planes?

Me gustaría intentarlo en las dos, pero es un poco difícil planear entrenamientos si no sabes qué carreras va a haber. Ahora estoy un poco más centrada en la Vallecana, pero la idea es encontrar oportunidades para competir, porque no he competido nada. Espero, sobre todo en marzo y abril, ya centrarnos más en pista. Ahora estoy haciendo más cosas de base y kilometraje semanal.

Con varios meses por delante hasta los Juegos habría margen suficiente, pero el coronavirus lo condiciona todo. ¿Es optimista en cuanto a encontrar varias oportunidades para rebajar su marca?

Espero tener más de una carrera. En realidad, necesitar necesitas una que te salga bien. Pero yo espero encontrar más de una. Si estás en forma y tienes una carrera decente con liebre o con gente de nivel yo creo que la marca sale. Pero tener esa chispa por haber competido antes es algo que no se puede practicar entrenando, y es lo que más me preocupa porque es lo que más me hace falta.

Es importante seleccionar bien las carreras y, en los tiempos que corren, también una buena zapatilla.

Yo el boom de las zapatillas Alphafly con la placa de carbono las llevo fatal. Por la forma de correr a mí no me ayudan, me echan para atrás. Soy la única persona que se ha quejado, todo el mundo habla maravillas. Creo que me hace falta darles otras oportunidades, entrenar un poco más con ellas, igual las he tirado demasiado pronto (risas). La tecnología está avanzando muchísimo, y no solo en el cambio de la forma de correr, sino que la gente también habla mucho de la recuperación muscular, que es mucho más rápida y mucho mayor. Tener unas zapatillas que reduzcan ese impacto, te impulsen y te ayuden, es superimportante. Estamos hablando de milésimas de segundo, pero yo no he encontrado las mías aún, sigo con las antiguas.

Hace justo un año comentaba en estas páginas que en junio tenía previsto dar el salto al profesionalismo. ¿Ha preferido retrasarlo a consecuencia del coronavirus?

El covid canceló la temporada al aire libre, entonces a mí se me permitió volver un año más a la Universidad. Decidí quedarme allí un año, ahora estoy haciendo el máster, y retrasarlo simplemente hasta el próximo junio. Era una decisión muy rápida, no tenía nada planeado, no había empezado ninguno de los procesos y me pilló un poco de sopetón. Me pareció la opción más segura, no me apetecía cambiarme a algo de lo que no estaba segura un año antes de los Juegos. Quedarme un año más en Oregón, con Helen, y seguir haciendo mis estudios me pareció la mejor opción. Ahora mismo estoy en contacto con marcas y con posibles grupos, viendo adónde quiero ir y qué opciones me gustan más.

Escoger un mánager o hablar con marcas son decisiones que marcarán su futuro en el atletismo. ¿Le ofrecen algún tipo de asesoramiento desde la Universidad?

Mi entrenadora ya ha tenido atletas profesionales y me ofrece orientación. También tengo la suerte de haber tenido compañeras que se han hecho profesionales ya y me han dado su opinión. En ese sentido tengo algo de guía, pero la situación de cada persona es diferente. Son muchas decisiones, porque estás escogiendo un mánager, que normalmente te va a representar tan largo como sea el contrato de la marca con la que firmes. Se trata de cómo vas a establecer esa relación, con quién te llevas mejor... es como un entrenador, pero sin los entrenamientos. Es una persona de la que tienes que fiarte mucho, por lo que empezar a construir esas relaciones es importante, sin firmar nada. Yo estoy hablando con varios y decidiendo cuáles me interesan más, con cuáles me siento más segura. Y luego hay que elegir la marca. Yo nunca había tenido que tomar decisiones a largo plazo, pero firmar con una marca pueden ser cuatro o cinco años. Es una decisión superimportante, por lo que es importante que te echen una mano. Primero el mánager, una vez lo elija, porque lo tienes que elegir antes, y me estoy basando también en opiniones de otra gente, de cómo los han tratado una vez han firmado con un mánager.

¿Tiene más o menos perfilado si va a regresar a España, si se va a quedar en Estados Unidos o si apostará por una tercera vía?

En relación a entrenamientos me veo más quedándome allí por la forma en que organizan los equipos y que se parece mucho a lo que he hecho estos últimos años, con la que me ha ido muy bien y con la que yo disfruto. Donde estoy poniendo más atención en buscar esas oportunidades es allí. Pero al fin y al cabo en todos los procesos de selección nacional yo tengo que venir a España. Me gustaría mucho tener más oportunidad de compaginar estos dos mundos, porque aunque yo soy de aquí estos últimos años apenas he competido y apenas he tenido presencia. La idea es tener un equipo allí y cuando venga a España seguir teniendo apoyos que me permitan seguir entrenando a alto nivel y competir aquí cuando venga en temporada.