Tensa calma en el Real Madrid: Zidane se queda y Odegaard se quiere ir

Madrid. Zinedine Zidane seguirá siendo entrenador del Real Madrid tras la debacle en Copa del Rey, eliminado en dieciseisavos de final ante un equipo de Segunda B como el Alcoyano, y dirigirá al equipo mañana ante el Alavés en Mendizorroza, tras reunirse con su plantel y pedirle que olviden lo ocurrido y se centren en remontar en la Liga.

El Real Madrid no baraja el cese en sus funciones de Zidane y no espera la dimisión del técnico francés, según informaron fuentes del club. La situación económica que vive la entidad por la pandemia y el estado del mercado de entrenadores se suman a la falta de intención del club de cambiar de entrenador a mitad de temporada. Será a final de curso, si no hay eliminación europea en octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta italiano, cuando se haga balance junto a Zidane para tomar una decisión de cara al próximo.

En plena crisis de resultados, con un solo triunfo en los cinco últimos partidos y dos eliminaciones en Copa y Supercopa, Zinedine Zidane pidió unidad para superar el bache y esfuerzo para volver a firmar una racha de victorias que devuelvan las esperanzas en la temporada.

Quien no trabajó ayer con el grupo fue Odegaard, que se quedó en el gimnasio a la espera de que se solucione su situación tras pedirle al club que le deje salir cedido. Tiene numerosas peticiones de equipos, siendo la que más ventaja tiene la trasladada por la Real en la que triunfó el pasado curso, y el jugador ha dejado claro que no quiere seguir en el Real Madrid. a.e.