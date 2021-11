Tercer positivo en el Breogán: peligra su próximo partido

El Río Breogán confirmó en la tarde de este miércoles un nuevo caso positivo de covid en su plantilla, tras los dos que se habían detectado durante los pasados días. Con la nómina de afectados ya elevada a tres, el club lucense confirma que planea la suspensión sobre el choque que debe disputarse este domingo (12.30 horas) en el Pazo ante el Joventut.

“As probas PCR realizadas á plantilla do Río Breogán detectaron un novo positivo por covid-19 que se suma aos outros dous dos últimos días. O equipo médico do club está en contacto coas autoridades sanitarias e ACB para seguir instruccións. Plantéxase a suspensión do próximo partido”, anunció el Breogán. Después trascendió que el afectado es el pívot Rasid Mahalbasic.

El pasado jueves saltó el primer caso en el conjunto dirigido por Paco Olmos, y horas más tarde se confirmó que el afectado era el base canadiense Trae Bell-Haynes. Las alarmas ya se habían encendido el miércoles, con dos contagios en el Herbalife Gran Canaria, que se había enfrentado al Breogán el sábado anterior en Lugo.

El resto de la plantilla celeste dio negativo y así el grupo se desplazó a Manresa, donde el sábado saltó otro positivo, primero con una prueba de antígenos y ya el domingo, con una PCR. El afectado, el pívot Kevin Larsen, que no pudo participar en el partido del mismo domingo, con derrota lucense (86-75).

Con el de ayer son tres contagios, lo que pone en duda que se dispute el choque entre Breogán y Joventut de la undécima jornada de la Liga Endesa. El equipo lucense es noveno en la tabla con cinco victorias y cinco derrotas.