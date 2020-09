Teresa Portela: “Aún no llegó mi fin”

PIRAGÜISMO La piragüista gallega Teresa Portela, doble campeona del mundo y pentacampeona de Europa, aseguró que “todavía” siente que “no ha llegado el fin” de su carrera a los 38 años y cree que los Juegos de Tokio del próximo verano serán un “reto superbonito”, la sexta cita olímpica para la deportista canguesa.

“Este año lo siento muy importante porque creo que tengo por delante un reto superbonito. El poder estar en mis sextos Juegos Olímpicos y convertirme en la primera mujer española para mí es un objetivo que me motiva muchísimo”, indicó Teresa Portela en una entrevista al Comité Olímpico Español (COE).

“La motivación la encuentro en querer cada día ser mejor y no me centro en lo que ya conseguí y lo que ya tengo, sino en eso por lo que aún quiero luchar. Siento que todavía no llegó mi fin, que tengo mucho que dar y siento que tengo sueños por delante muy importantes que quiero lograr”, añadió la palista gallega. EP