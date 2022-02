Test del Granada a un Real Madrid sin pólvora en su once

··· Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aceptó de buen grado la crítica que ha recibido tras la eliminación de su equipo de la Copa del Rey. “Es verdad pero estoy acostumbrado, tengo tanta ilusión y tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid que la crítica es bienvenida, me tiene despierto. Claro que me hace pensar más, es normal, agradezco que me critiquen porque me tiene más vivo”, dijo en rueda de prensa. “Estoy acostumbrado a esto, a vivir este tipo de momentos, es una confirmación de que soy el entrenador del Real Madrid. Siempre tienes que tomar decisiones, a veces aciertas y otras te equivocas. Es bastante normal en nuestro trabajo, nada nuevo”, añadió el entrenador del conjunto blanco en su rueda de prensa.