Test masivos y que vuelva al fin el Gran Fondo Ézaro

La imagen fue digna de ver. Centenares de ciclistas no conducían bicicletas, sino coches, en la explanada del polígono industrial de Cee. Perfectamente organizados, dejaron la imagen de un pelotón bien compacto y que avanzaba con celeridad:al finalizar el turno de la mañana, unos 400 ya se habían realizado desde sus coches, en cuatro puntos preparados para ello, el test de antígenos que exige la organización para participar hoy, desde las nueve de la mañana, en la cita más multidudinaria del ciclismo gallego: el emblemático Gran Fondo Ézaro.

La historia ya es sabida, a causa de la pandemia, tristemente la prueba tuvo que suspenderse en 2020. Regresa un año después, aunque si desde que se convocó se puso especial hincapié en mantener la seguridad, que hoy Al otro lado del Muro intentarán verse cerca de mil ciclistas, con las cifras de la COVID aumentando de forma notoria en los últimos días, semanas casi, la seguridad, acentuar las medidas de prevención, es una obsesión para los organizadores de la prueba, encabezados por Ezequiel Mosquera (EME Sports).

Estaba ayer Ezequiel contento de cómo se había desarrollado todo, “moi ben organizado, grazas tamén ao Concello de Dumbría, con catro puntos para realizar os test, despois do cal cada participante recollía o seudorsal” y de la buena respuesta de los integrantes del pelotón. Porque incidía Mosquera en una idea: sin test de antígenos realizado por la organización, no vale el hecho de otra forma, hoy no participará nadie.

“Ni n os que ya recibiron as dúas doses da vacina, nin os que xa pasaran a COVID... ninguén tomará a salida sin test noso. Os corredores comprendéronno, aceptáronno, aínda que pola necesidade de ter que vir o día anterior ao da proba poida haber algunas baixas”, explica.

Se acepta. Pero el grueso del pelotón del Gran Fondo Ézaro sí estará esta mañana en la línea de salida. Con mascarilla puesta, como en los primeros de los 150 kilómetros que deberán recorrer en el recorrido más largo, o el de 80 en el más llevadero. Aunque requerirá esfuerzo.

La gloria. el compañerismo, el amor por el deporte, los están esperando a todos, sin distinciones. Es la magia del Gran Fondo Ézaro, que quiere ganar hoy el reto de ser la más numerosa pero también la más segura. Canto de Galicia como tierra segura ante el COVID.

TRAYECTO. Los ciclistas volverán a rodar ante el Atlántico, en la espectacular Costa da Morte: por Dumbría, Cee, Muros, Muxía, Carnota y Vimianzo. El final del Camino de Santiago, en Año Santo Xacobeo 21-22. La novedad es que se irá a Muxía por Touriñán, lo que endurecerá la prueba, que terminará en las rampas del temible Muro do Ézaro. Les cuesta mucho a los de la Vuelta a España, se enfrentarán a él algo menos de mil héroes. Pasen y vea, es un orgullo deportivo y cultural.