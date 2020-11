Título galego e récord do júnior Alberto Rodríguez

HALTEROFILIA O amesán Alberto Rodríguez, haltera de vinte anos de idade natural de Milladoiro, revalidou no mes de outubro o seu título de campión galego júnior en levantamento ata 73 quilos. O deportista de Ames repetiu o entorchado do ano pasado, o que lle permitiu tamén participar no Campionato de España júnior que tivo lugar na Coruña. Alí, Rodríguez concluíu no quinto posto, tamén por segundo ano seguido, e fíxoo con récord galego da súa categoría: 102 quilos en arrancada, 125 kg en dous tempos e 227 en total olímpico. ECG