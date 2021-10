LA RETIRADA de la camiseta de Tonecho fue lo más importante de la tarde del pasado sábado. Del partido poco o nada se puede decir salvo que la defensa del UCAM Murcia hizo desaparecer el juego de ataque del Obradoiro y, por el contrario, la defensa del Obra fue tan blanda que se podría calificar de inexistente y fue el origen y el final de la paliza recibida, que tras la de Vitoria, son dos vapuleos consecutivos que no dejan de ser preocupantes, aunque esto acaba de comenzar. El arbitraje fue malo, perder se puede perder, pero hay formas y formas. Que con el público con ganas de fiesta y de animar, te pasen por encima no es explicable. El UCAM demostró un alto nivel en lo físico en cuanto a calidad y condición, que aplicó a su defensa y solo con ello ganó un partido desde la bocina, como dijo Moncho.

Vuelvo a lo importante. Conozco a Ton desde su llegada a Santiago, en aquella época yo me dedicaba a correr y él a jugar a baloncesto. Fuimos asiduos del Royal e incluso convivimos un par de años en el pabellón 10 del Burgo de las Naciones. Después fui su preparador físico en el Obra y siempre le decía que si se dedicase al atletismo hubiese sido un excelente corredor de 1.500 porque tenía una excelente técnica de carrera y un corazón atléticamente privilegiado. Me equivoqué, porque su corazón fue mucho más privilegiado por su humanidad y grandeza de bien.

Ton siempre ha sido un tío aglutinador, con una gran capacidad de liderazgo desde la humildad, un líder natural sin quererlo ser. Tiene un gran sentido del humor y cuando comes o charlas con él siempre acabas riéndote, a veces con agujetas en el cuello al día siguiente. Es una auténtica enciclopedia del obradoirismo y pasó estos días muy agobiado porque no quería que se le olvidase alguno de sus múltiples amigos dentro y fuera del Obradoiro, porque a Ton se le quiere en toda Galicia. Creó, el solito, esa gran pandilla de los Veteranos del Obra, que día a día crece y que el sábado quisimos estar con él para primero recibirlo y después aplaudirle a rabiar, porque gracias a su bonhomía hoy somos un grupo de veteranos muy unido y muy solidario con los valores del Obra que él siempre nos inculcó. Reconozco que me emocioné con la tremenda ovación que le tributó el público, parecía que no acababa nunca. Tomas Bellas, en un gesto muy bonito, se dirige a sus compañeros para que acudan uno a uno a felicitarlo, al darse cuenta de lo mucho que significa Ton para el obradoirismo. Álvaro y Moncho se lo llevan a la presentación del equipo en un gesto que el público aplaudió a rabiar. Con un pelín más de tiempo, hubiese duplicado la asistencia de veteranos, incluso algunos vinieron a las cinco para estar con él, a sabiendas de que al comenzar el partido se tenían que marchar, pero hicieron el esfuerzo de venir para estar con su amigo, un amigo que lo merece todo. Muchas gracias Ton, por lo que nos has dado y por lo que nos seguirás dando. Los Cracks sois así.

El equipo EBA sigue líder imbatido tras ganar un partido muy difícil ante el tercer clasificado, CB La Flecha, por 80-74, con Berthold Eluku y Santi Paz como protagonistas y con Oliver, Alex Suárez y D. Fernando en las gradas. Prometo contarles pronto por qué me gusta llamarle al bueno de Zurbriggen, D. Fernando.