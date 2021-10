Todo apunta a un Nets-Lakers en los 75 años de la NBA

La NBA del 75.º aniversario se inaugura la próxima madrugada del lunes al martes por todo lo alto. Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets, primero, y Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, después, abrirán el curso baloncestístico 2021/22 y a pocos extrañaría que precisamente esas fuesen las Finales de Conferencia en la próxima primavera, aunque el elenco de aspirantes es amplio.

Los Bucks recibirán esta noche sus anillos de campeón 2020/21 y prácticamente repiten plantilla, con el griego Giannis Antetokounmpo como gran referente. Por su condición de actuales defensores del título serán los rivales a batir, aunque en la Conferencia Este los focos señalan a los Brooklyn Nets.

La principal incógnita en la franquicia neoyorquina es saber por cuánto tiempo se prolongará la baja de Kyrie Irving. La ciudad impide acceder a sus pabellones a los jugadores de los equipos locales no vacunados contra el covid-19 y el base, que defiende su derecho a no inmunizarse, está apartado hasta encontrar una solución. Aun sin él los Nets parecen no perder favoritismo, con Kevin Durant y James Harden como líderes y una extensa nómina de secundarios como Joe Harris, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap o Patty Mills. Su gran reto es llegar en forma a los playoffs, pues las lesiones les hicieron daño el pasado curso hasta ceder precisamente frente a los Bucks en una eliminatoria de semis de conferencia que se resolvió en la prórroga del séptimo encuentro.

También hay terremoto en Philadelphia. Ben Simmons se perdió toda la pretemporada al reclamar un traspaso entre rumores de mala relación con sus compañeros (principalmente Joel Embiid) y de pérdida de confianza por parte de la franquicia tras unos playoffs muy decepcionantes. Se reincorporó la pasada semana y parece haber firmado la paz en los 76ers... por ahora. Los Atlanta Hawks, que el pasado curso dieron la sorpresa al quedarse una eliminatoria de las Finales, y los Miami Heat, reforzados, se presumen como alternativas en un Este en el que estará caro meterse en las eliminatorias. Celtics, Bulls, Knicks, Pacers o Wizards aspiran a dar batalla.

COMPETENCIA. También se abre el abanico en el Oeste. Los Phoenix Suns, subcampeones de la NBA, mantienen su bloque con Chris Paul, Devin Booker o Deandre Ayton pero su camino para volver a dar la sorpresa parece más complicado todavía.

Empezando por los Lakers, campeones en 2020, que han hecho borrón y cuenta nueva para recuperar su lugar. Repiten tres jugadores: LeBron James, Anthony Davis y Talen Horton-Tucker; y su revolución ha sumado a Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Dwight Howard o Rajon Rondo, entre otros, para conformar el plantel más veterano de la NBA.

En la rampa de aspirantes, los Denver Nuggets del último MVP, el pívot serbio Nikola Jokic; los Golden State Warriors de Stephen Curry, que esperan en Navidad al recuperado Klay Thompson; o el bloque de Utah Jazz. Parten un escalón por debajo los LA Clippers, con Kawhi Leonard lesionado, los Blazers o los Mavericks de Luka Doncic.

De nuevo con el formato y las fechas habituales, y con los pabellones a rebosar, las bodas de diamante de la NBA auguran un curso épico.