Todo decidido, casi todo por decidir

RESUELTO ya el título de Liga, algo que desde hacía tiempo se daba por descontado que acabaría en las vitrinas del Real Madrid. Ahora, en estas últimas cuatro jornadas de Liga la atención se centra en los otros tres equipos que acompañarán a los merengues en la próxima edición de la Liga de Campeones, con todo lo que eso implica, especialmente en el apartado económico y, por supuesto, en los puestos de descenso donde todo está aún por decdir a pesar de que Levante y Alavés parecen serios candidatos a perder la categoría.

Llegados a este punto habría que hablar de un hombre, Carlo Ancelotti, que llegó casi sin querer como relevo de un Zidane que había decidido dejar el banquillo blanco después de una temporada con cero título y mucho ruido en el vestuario y, en contra del parecer de muchos analistas, consiguió armar un conjunto que había perdido nada más y nada menos que a su insustituible pareja de centrales -Ramos y Varane- además de no poder contar con dos hombres que en condiciones normales deberían haberle dado un plus de calidad -Hazard y Bale- pero que a la hora de la verdad, por distintas razones, no fueron de la partida. Con todos estas carencias el técnico italiano, con la tranquilidad y serenidad que le caracteriza, ha conseguido hacer un excelente campeonato liguero, a lo que hay que sumar el título de Copa y su inmaculada y sorprendente trayectoria en la Champions, eliminando nada menos que a PSG, Chelsea y Mancester City, para plantarse en la final donde se encontrará con el Liverpool.

Además, como todo equipo campeón, los aficionados merengues han podido comprobar como la columna vertebral ha tirado del carro convirtiéndose en todo un ejemplo para el resto de compañeros. La temporada de los Courtois, Modric, Vinicius y Benzemá es para enmarcar, especialmente la del delantero francés que se ha convertido, por méritos propios, en serio candidato al Balón de Oro. Ahora mismo es el máximo goleador de la Liga con 26 goles, además del mejor asistente, con once pases de gol.

Cierto es que el conjunto de Concha Espina se encontró con que los rivales que le habían disputado y ganado en los últimos años la Liga, dimitieron de su compromiso, pero eso no resta un ápice de mérito. En todo caso, habla y mal del resto de competidores. Especialmente llamativo fue el deambular de un convulso Barcelona que a la ausencia de Messi, sumó las numerosos bajas que en la primera parte de la temporada lo penalizaron y llevaron a la directiva de Laporta a sustituir a Koeman por un Xabi que se encontró con un vestuario deprimido y sin apenas capacidad de reacción.

A pesar de todo, el técnico catalán fue poco a poco ganando el afecto de sus jugadores y a pesar de los altibajos de los últimos partidos, ha llevado al equipo a la segunda plaza, con serias opciones de lograr plaza de Champions, algo que ahora mismo no pueden decir Sevilla y Atlético de Madrid, especialmente lo rojiblancos que hace tan solo un par de meses se presentaban como serios candidatos a disputarle el título que había logrado la pasada temporada a sus vecinos de la capital, pero que no encontraron el punto de equilibrio necesario para dar ese salto de calidad que la plantilla atesora y es ahí donde los críticos le echan en cara a Simeone que probablemente con la mejor plantilla que ha tenido a su disposición desde que llegó al Manzanares, no haya sabido sacarle provecho, limitándose en muchos encuentros a intentar aguantar el marcador sin decidirse a ir a por los partidos lo que al final ha pagado muy caro.

Por su parte el Sevilla, con una plantilla muy equilibrada, ha estado en la pomada hasta hace bien poco y nada que se pueda reprochar a los del Nervión. Al contrario, tiene un mérito enorme meterse en la pelea de los tres equipos que en las últimas temporadas se han repartido los puestos más altos de la clasificación. En todo caso a los de Julen Lopetegui lo único que se les puede reprochar es no haber sido algo más regulares.

Ya en lo que al capítulo de descensos se refiere, aquí buena parte de las papeletas las tiene un Levante que ni con los repetidos cambios de técnico ha conseguido enderezar el rumbo y que ahora mismo se encuentra a seis puntos de la salvación con solo doce en juego. Algo mejor parece tenerlo el Alavés que tiene que enfrentar sus cuatro partidos como cuatro finales y esperar que Cádiz o Mallorca pinchen más de la cuenta para tener alguna opción de salvación. Opción que es a la que se agarra el Granada que se lo jugará todo a cara de perro al igual que los de las islas -este artículo está escrito antes del partido que enfrentó a nazaríes y mallorquinistas- y que en poco menos de un mes sabrán todos ellos si siguen siendo equipos de Primera o descenderán.

Y por último, un deseo, que los árbitros y especialmente los encargados del VAR, se pongan las pilas porque es mucho lo que estos equipos se juegan como para que sigan cometiendo los errores que han cometido a lo largo de una Liga en la que no dejaron ni una sola jornada en ser tristes protagonistas.