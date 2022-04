“Todo lo que pasó esta temporada es positivo”

Una de las primeras competiciones del universo básquet en finalizar ha sido la Liga Femenina 2. El Institutos de Compostela-Xunta de Galicia, a pesar de un buen inicio, no pudo evitar acabar en los puestos de descenso en una temporada extraña en la que el calendario se alteró más de una vez debido a los coletazos de la situación derivada por la COVID-19. Su caída a la categoría inferior tiene además un efecto dominó y su filial pagará los daños colaterales. Para Antonio Chiqui Barros Senín fue la cuarta temporada al mando de la sección femenina del Rosalía-Fedesa, así como del banquillo del primer equipo.

¿Se atrevería a calificar la temporada del Institutos de Compostela-Xuntaamarga por el descenso y dulce por el crecimiento de la cantera?

No hay sabor amargo alguno porque el primer objetivo era que las jugadoras siguiesen creciendo, que cada vez haya más chicas de la cantera que lleguen al primer equipo y jueguen el mejor baloncesto posible. Eso lo conseguimos con creces. Hemos hecho cosas muy bien. Como equipo de abajo, fuimos uno de los más pequeños, junto al Alhaurín de la Torre, que más desventajas tuvo. Hemos sido el cuarto equipo que menos puntos ha recibido. Eso habla del mérito que ha tenido lo que hemos hecho. No hemos practicado un baloncesto especulativo. El 90 % de los partidos tiramos más veces que el rival.

¿Prefiere ver el vaso medio lleno y evitar lo negativo?

Todo es positivo en un equipo que no pudo jugar, ni un solo día, al completo hasta las tres últimas jornadas, que fueron dos victorias en casa y una derrota en la prórroga ante el todopoderoso Unicaja. Ahí es cuando tienes la pena de no haber podido, por temas de COVID, trabajar con normalidad. Sara Corredoira, en plan broma, decía que no éramos capaces ni de enfermar bien. Nunca conseguimos aplazar ningún partido, pero siempre nos faltó gente. Hubo varios encuentros que jugamos sin Sara Corredoira, sin Blanca Manivesa, sin Paula Rivas. Luego tuvimos la suerte de tener una jugadora como Catherine Traer, pero que en muchos partidos importantes no estuvo. Faltó, por ejemplo, en los dos partidos contra León que se perdieron en la última posesión. Esos dos encuentros nos hubiesen dado dos victorias más que nos hubiesen situado dos puestos más arriba. Pero es lo que hay.

¿Le dolió no conseguir la permanencia?

No. Todo lo que encuentro de esta temporada es positivo. Venimos de cuatro años buenos. En el primero estuvimos en el grupo de arriba de la Primera División Nacional. El segundo, subimos, que no es fácil; solo hay que ver que hay equipos que se han reforzado con extranjeras para subir a Liga Femenina 2. En el tercero nos mantuvimos en una temporada en la que hubo un descenso, gracias a cinco victorias y un gran trabajo. Este año jugamos mejor, las jugadoras se promocionaron más y ganamos ocho partidos con más gente de la cantera incorporada. Es un año excelente en el que me hubiese gustado competir en igualdad más veces, pero la realidad es la que es, la tienes que afrontar y sin quejarte. Eso sí, la puedes reflejar una vez que pasó.

¿Qué le faltó a su equipo para alcanzar esa permanencia?

No sé qué nos faltó. Teníamos fichada una jugadora. Lo hicimos con muchísimo tiempo de antelación y alguien no hizo lo que debía, alguien externo. Tú tienes todo hecho, hay acuerdo y cosas firmadas para que una jugadora venga, y no viene. Cada día que pasaba te repetían ‘viene mañana’ o ‘falta un papel’. Evidentemente nos hizo mucho daño, porque para nosotros no es fácil fichar. Ya el año pasado fue un milagro que viniese Leticia Soares. Llegó cortada de la Segunda División portuguesa, trabajó muchísimo y dejó trabajar con ella otro tanto. Nos ayudó un montón, mejoró y dio un impulso a su carrera: no hay más que ver su rendimiento en Brasil y en Portugal. Ella lo merece y nos sentimos muy orgullosos. A nosotros nos condicionan muchas cosas. Si a este equipo le hubiese respetado la salud, hubiese jugado mucho mejor y hubiese ganado más, y con una pívot grande que ayudase a las interiores, hubiésemos sido todavía más competitivas.

Con las jugadoras de cantera que incorporó, ¿cómo ve el futuro?

Yo intento aplicar una pregunta que me recomendaron que me hiciese. Cuando te vas de un sitio ¿es mejor, más cómodo o más confortable que cuando llegaste? Eso me planteo siempre. Intento dejar un lugar mejor del que había cuando me lo encontré, que ya era muy bueno. Cada vez que llego a un sitio creo que la herencia que me encuentro es buena, y aprendí a hablar de lo que había cuando llegué, y no del que “tú tienes que hacer”. También intento dejarlo lo mejor posible. Los hechos hablan del rendimiento de nuestra cantera, de cómo estamos trabajando y de la evolución. Tenemos un grupo de jugadoras muy interesantes que aún tienen mucho que aprender, no sólo técnicamente, sino aprender a competir cada día, a saber que la camiseta que se ponen a nivel gallego es muy importante y hay que hacer que sea muy importante a nivel España. Creo que es algo que hay que dejar, esté o no esté yo: el sentimiento de pertenencia y de orgullo.

En ese escenario, el filial de Primera División Nacional, pese al descenso por el arrastre, ha cogido peso dentro de la estructura del club.

El equipo que ha competido en Primera Nacional ha tenido un rendimiento extraordinario, aunque ha sido el gran damnificado. A otro entrenador de un primer equipo que no piense en el club, a lo mejor echa cuentas y dice “por el dinero que nos cuesta otro equipo en esa categoría, traemos una o dos extranjeras” para el de Liga Femenina 2. Yo aposté por no traer extranjeras y confiar en ese equipo, porque pienso que es vital para buscar cantera en el escalón intermedio. Lo han hecho muy bien. Estoy convencido de que si jugase entero todo el año hubiese estado arriba, pero ese no era el objetivo. Queríamos que jugase, que compitiese, y que nos sirviese de escalón y apoyo al primer equipo. Eso se ha cumplido con creces. Han jugado hasta cadetes en ese equipo. Fue el equipo más joven de la liga por goleada y nunca jugaron al completo. Tanto el entrenador como las chicas tienen mi reconocimiento por el trabajo que hicieron y la ayuda que prestaron al equipo de Liga Femenina 2. Por eso tenemos la estructura en forma de pirámide. Hay jugadoras júnior de primer año que han jugado muchos minutos en el primer equipo y que Rosalía debe tener muy en cuenta. Hay una generación cadete detrás muy buena, pero hay que dejarla madurar. Estoy muy satisfecho y muy contento del trabajo de los entrenadores del club.

¿Tiene pensado continuar?

Soy muy joven. Me queda mucho, los mejores años como entrenador, que es cuando recoges todas las experiencias. Estoy muy a gusto en Rosalía. Es una situación contractual diferente a la de un entrenador normal, porque tengo otro tipo de contrato, y estoy trabajando como hice desde el primer día, como si me fuera a quedar siempre. No sé qué va a pasar. Quien está conmigo, está tranquilo porque trabajo todos los días pensando en el mañana y en el pasado mañana. Si un día me voy o me tengo que ir, me iré trabajando hasta el último segundo del último día, y dando lo mejor para Rosalía, para Institutos de Compostela-Xunta de Galicia, para la Fundación FEDESA o para lo que me toque. Acabó la Liga Femenina 2, pero siguen las categorías de base, hay que hacer entrenamientos y trabajar. Una jugadora no puede estar cuatro meses parada. Hay que organizar equipos. ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos. A día de hoy soy entrenador de Rosalía y coordinador de la parte femenina.

¿Se siente contento en el club?

Estoy muy contento, feliz y a gusto. Tengo la sensación de que quien me trajo está igual de contento, feliz y a gusto. Tengo mis razones para estar aquí a pesar de haber tenido ofertas, que deseché. Creo en lo que hago y estoy muy bien aquí. Ni me apunto ni me desapunto.