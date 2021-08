Adrián Ben, un cumpleaños y una carrera para la eternidad

Adrián Ben vivirá hoy un día que recordará para el resto de su vida. Cada vez que celebre su cumpleaños podrá contar a quienes lo acompañen que tal día como este, cuando cumple los 23, se convirtió en el primer atleta español en competir en una final olímpica de 800 (14.05 h).

Se ganó tal condición en una semifinal en la que hizo gala de su bravura, compitiendo con cabeza, apostando por correr a su ritmo y confiando en su final. Fue la táctica empleada en el Mundial de Doha, donde se convirtió en el ochocentista español mejor clasificado con un sexto puesto. Abandonaría el plan momentáneamente en su debut olímpico, en el que apostó por correr su serie en cabeza del grupo, pero volvió a los orígenes en la semifinal. Y esa misma hoja de ruta es la que se prevé esta tarde.

Por marcas, Ben presenta la segunda peor de todos los participantes en la carrera por las medallas, pero juega a su favor que ha sido el único de todos los finalistas capaz de correr el segundo 400 más rápido que el primero durante la semifinal. En su segunda carrera en Tokio Adrián apostó por un primer paso en 52.2, realizando la segunda vuelta en 52.1. Esa es su gran baza, apoyado en un cambio final demoledor que le otorga grandes posibilidades de éxito una vez alcanzada la línea de meta en una llegada igualada.

Las posibilidades más realistas hablan de lucha por el diploma, en una final donde todavía no lo tiene asegurado, después de la recalificación del botsuano Nijel Amos tras su caída en la semifinal. La carrera por las medallas contará, pues, con nueve y no ocho atletas. Adrián deberá vérselas, además de con Amos, con el francés Gabriel Tual, el bosnio Amel Tuka, el polaco Patryk Dobek, el keniata Emmanuel Korir, el estadounidense Clayton Murphy, el keniata Ferguson Rotich y el australiano Peter Bol. Tras su paso por la Diamond League y cada vez más asentado en las citas internacionales de máximo nivel sus nombres ya no le resultan desconocidos. Tampoco su nivel, mientras los propios límites de Adrián aún están por explorar. Aunque un diploma olímpico sería un éxito, con Ben, vigente campeón de España, nunca se puede descartar nada.

A Tokio llegaba con la intención de igualar o superar el sexto puesto de Doha. Está a un paso de conseguirlo, y por el camino intentará dejar el listón todavía más alto. Haga lo que haga, será histórico. Historia que ya ha empezado a escribir en su debut olímpico, convirtiéndose en el ochocentista español que más rápido corre en unos Juegos, con el 1:44.3 de semifinales.

Y mientras eso ocurre en Tokio, a miles de kilómetros, en su Viveiro natal, sus vecinos vibrarán con la final de su deportista más ilustre. La localidad está adornada con pancartas animando a Ben, el único de los atletas españoles que ha conseguido superar rondas hasta la final.