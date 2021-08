Duras acusaciones de Xargay a Mondelo

polémica La exjugadora española de baloncesto Marta Xargay confesó que sufrió bulimia y ortorexia debido, según explica, al trato al que la sometía el entonces seleccionador español, Lucas Mondelo, despedido el viernes de su cargo por la FEB y que nunca le ha respetado “ni como jugadora ni como persona”. “Llegó el momento en el que tuve que anteponer la persona a la deportista. No podía seguir aguantando cosas inasumibles. Hay límites que no hay que traspasar y él a mí me llevó a un límite muy heavy. Es duro... He tenido muchos problemas con la comida por culpa de esta persona”, confesó en una entrevista a El País realizada el pasado 15 de julio y embargada hasta este domingo.

La exbase de Girona, que precisamente el pasado 15 de julio anunció su retirada, relató cómo se produjeron los acontecimientos con capítulo muy duros. Le diagnosticaron bulimia y ortorexia (obsesión por la comida sana): “Podía pasarme dos horas en el supermercado mirando los componentes de todos los productos. Perdí el sentido de la realidad, de cómo era yo físicamente”.

A raíz de la información, la FEB emitió ayer un comunicado en el que hizo público su apoyo a Xargay y muestra “su firme condena ante cualquier conducta abusiva”. También señala que, “como ha reconocido la propia ex jugadora, no tuvo conocimiento de esta situación hasta la publicación de dicha información, ya que no hubiera consentido un comportamiento de este tipo dentro de uno de sus equipos”, declaró la entidad que preside Jorge Garbajosa. “De haber podido saber lo que ahora se denuncia, no habría mantenido a Lucas Mondelo en el cargo, aunque se estuviera a horas del comienzo de los Juegos”, añade. e. press