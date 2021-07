El esloveno Primoz Roglic, campeón olímpico contrarreloj

El ciclista esloveno Primoz Roglic se convirtió este miércoles en campeón olímpico de ciclismo contrarreloj al imponerse en el circuito internacional de Fuji, por delante del neerlandés Tom Dumoulin, medalla de plata, y el australiano Rohan Dennis, bronce.

Roglic paró el reloj en un tiempo de 55:04.19 para recorrer los 44,2 kilómetros del recorrido, un minuto más rápido que Dumoulin y Dennis, en una actuación espectacular en la que en la parte final superó a los dos rivales que habían salido antes que él, el danés Kasper Asgreen y el portugués Joao Almeida.

El ciclista esloveno, ganador de dos Vueltas a España en 2019 y 2020 y que perdió el Tour de Francia 2020 precisamente en una contrarreloj contra su compatriota Tadej Pogacar, consiguió con esta victoria sacarse la espina de su última participación en la ronda francesa, donde tuvo que abandonar en la novena etapa por las heridas provocadas por varias caídas en la primera semana.

Tras los puestos de podio quedaron el suizo Stefan Kueng, cuarto, el italiano Filippo Ganna, actual campeón mundial contrarreloj y principal favorito que se tuvo que conformar con el quinto puesto, el belga Wout van Aert, el danés Asgreen, el colombiano Rigoberto Urán, el belga Remco Evenepoel y el neozelandés Patrick Bevin, que cerró los diez primeros lugares.

El representante español en la prueba, Ion Izagirre, abandonó por problemas musculares. Justo después de acabar su primera vuelta se confirmó el abandono por “problemas musculares en ambos sóleos”, según informó la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC). “Estoy muy decepcionado con la crono que ha salido, he tenido problemas en los dos sóleos, no podía ni pedalear, no sé la razón exacta, y la palabra es decepcionado”, manifestó Izagirre.