Ruth Lorenzo: “Sandra Sánchez es el ejemplo del deportista que no se rinde”

La santiaguesa Ruth Lorenzo rezumaba ayer alegría, satisfacción y orgullo por una deportista -a la que admira hasta el punto de perder el habla cuando la tiene cerca- y por un deporte que cree que con este oro ganará la visibilidad que tantas veces ha añorado. La deportista del Club San Francisco de Teo, bronce en kumite en la Fase Final de la Liga Nacional de 2020, subcampeona de España también en 2019, insiste en la importancia de este éxito en el debut en los Juegos Olímpicos. “Para todo el kárate mundial era muy importante que toda la gente viera cómo es nuestro deporte y que le gustara, una vez que recibimos el golpe de que no estará en París 2024”, admite.

“Esta final de kata fue de un nivel tremendo, de ahí el orgullo de todos los karatecas españoles de tener a una representante como Sandra, la número uno del ranquin, que aunque su triunfo no fue una sorpresa sí hay que destacar que lo ha hecho en Japón, ante un japonesa como Shimizu”, añade.

Admira Ruth Lorenzo “la potencia, seguridad y determinación de la talaverana”, a quien ve como una referencia por su nivel y por todo lo que hay detrás de este oro” y le agradece que con este oro haya puesto al kárate en el foco, “lo que revierte un poco en todo, incluidos patrocinadores”.

Reitera la compostelana el nivel de su deporte, que en Tokio guarda aún la baza de Damián Quintero y se ríe cuando se le pregunta si conoce personalmente a Sandra Sánchez: “La relación que tengo con ella no es estrecha porque me causa tanta admiración que, aunque yo hablo mucho, con ella me cohíbo porque para mí es el ejemplo del deportista que nunca se rindió, a la que se le cerraron muchas puertas, pero su energía y carácter únicos le han permitido lograr todo lo que ha conseguido”.