Sobre la incidencia de los entrenadores

HACE YA 25 años que la selección española de waterpolo masculino ganó la última final olímpica de equipos para nuestro país. Era en Atlanta 96 y desde aquella siempre nos tocó llorar el día definitivo... en lo que a conjuntos se refiere. Ayer volvió la maldición y ni en fútbol masculino ni en waterpolo femenino pudimos colgarnos la medalla.

Una cuestión a la que ya nos acostumbramos pues llevamos nueve seguidas mordiendo el polvo, pero no vayan a pensar ustedes que antes nos iba mucho mejor ya que solo en tres ocasiones salimos vencedores en el envite final por equipos en unos Juegos: el oro de Barcelona en fútbol masculino y hockey femenino junto al citado de Atlanta cuatro años después.

Lo positivo es que en este ciclo ya solo tendremos que esperar 36 meses (más o menos) para volver a intentarlo. Como a mí no me gustan nada los entrenadores, a veces pienso que todo lo que hacen es enmarañar lo sencillo, pienso que debe ser culpa de ellos y que quizás convendría dejar a los deportistas a su aire. A la mente me viene lo que confesaron Adrián Ben y su técnico: discuten entre los dos la táctica a seguir y después el de Viveiro hace lo que le viene en gana.

Mis críticos dirán que Ana Peleteiro opina lo contrario cuando dice que sin Iván Pedroso no saltaría tanto. No lo creo pero el cubano es otra cosa que no resiste comparación y no quiero citar a nadie. Zinedine Zidane, por ejemplo, hace buenos a tuercebotas mientras que Rick Carlisle, el hasta ahora técnico de Luka Doncic en Dallas... mejor me callo. No vaya a ser que los de Deportes, defensores acérrimos de Moncho Fernández, me crujan.