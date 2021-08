Subidón de oro en Tokio con Sandra Sánchez y Alberto Ginés

KÁRATE “Si había que ganar, había que hacerlo así”, afirmó la karateca española Sandra Sánchez tras llevarse la final olímpica de katas ante la japonesa Kiyou Shimizu. “Todo era perfecto. Japón, el Budokan... creo que esta final con Shimizu era lo más emocionante. Si había que ganar, había que hacerlo así”, dijo.

Sánchez aseguró que salió tranquila al tatami y con pensamientos de confianza: “Si hago lo que sé hacer y me dejo el alma en el tatami me lo tienen que valorar, pensé. Y eso he hecho”. “Me he querido meter en mi mundo, confiaba muchísimo”, agregó. “Cuando he dicho el nombre del kata he sacado todo lo que llevaba dentro y me he dejado llevar. No soy consciente de cómo han salido los movimientos, sé que he terminado en saludo y que me sentía conforme”.

“Alguna vez he creído que sí había ganado y luego era que no. Pero hoy sentía que mi kata me había salido superbien”, dijo. “Queríamos guardar este kata para la final. Lo he hecho tantas veces... Ha merecido la pena”, aseguró. Tras conocer que la victoria se decidió a su favor por la parte física de su ejecución, porque ambas finalistas empataron en técnica, la karateca española se acordó de sus duras sesiones de entrenamiento. “Yo sabía que se iba a decidir superjusto, tenía que ser así. No era justo ni ganar por mucho ni perder por mucho, fuera el que fuera el resultado. Ahora me entero que ha sido por el físico... ¡bien!, ¡bien todos esos burpees!”, comentó en referencia a los ejercicios que más detesta.

Sánchez exhibió durante su celebración una bandera de Talavera de la Reina y se acordó de otros paisanos como Alarza o Paco Cubelos “que lo han luchado” pero no han obtenido medalla en Tokio. “Esta medalla es un poco de todos. Había que llevar una medalla olímpíca a Talavera, que nos lo merecíamos, y ya la tenemos para todos”.

Nunca le mentí. El seleccionador Jesús del Moral dijo que había visto a Sánchez “más tranquila que en cualquier otro campeonato” y que, aunque tratándose de una final en Japón ante una japonesa “muchos lo vieron perdido”, él siempre pensó “que era capaz”. “Y nunca la mentí”, indicó. “Para mí estar en la final ya era un regalo”, dijo su también marido de la karateca. El seleccionador expresó su deseo de que finales como la de hoy sirvan “para mostrar al mundo lo que el kárate puede aportar”. efe