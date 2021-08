Tributo a los laureados deportistas (a pesar de Messi)

hago repaso de esta jornada olímpica, cuando el telón de la noche empieza a caer sobre Santiago, y tomo conciencia de que el espíritu olímpico ya no es lo que era antaño. No me refiero a los juegos de la antigüedad en la que se promulgaba la ékécheiria o tregua olímpica, que en la vieja Grecia obligaba a supeditar todo tipo de actividad, guerras incluso, para no ensombrecer la gloria de los atletas. Este jueves 5 de agosto será inolvidable para Sandra Sánchez y Alberto Ginés, incluso para las chicas del waterpolo, pero sus gestas fueron borradas de las portadas de todos los medios de comunicación por la aparición del terremoto Leo Messi.

El anuncio de que no continuará en el Barcelona provocó que las fotos de Alberto y Sandra, históricos medallistas de oro que con el paso de los años verán sus nombre impresos en las letras de molde de los Juegos Olímpicos, desaparecieran de las portadas de todas las páginas web y las imágenes de sus logros se desplazaran en las escaletas de los informativos de radios y televisiones.

Al menos los dos olímpicos de oro, por aquello de la diferencia horaria y que estarían durmiendo, no habrán sentido esa frustrante sensación que sienten los que se ven injustamente despojados de los titulares.

Alberto y Sandra, o las chicas de waterpolo, merecían que nada enturbiar su momento de gloria pero ya se sabe que la vida es una sucesión de momentos y que el fútbol se traga los deportes minoritarias. Rindámosles tributo como a los laureados atletas helenos. De Leo Messi ya hablaremos otro día.