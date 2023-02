Tom Brady se retirada “para siempre”

El estelar ‘quarterback’ Tom Brady, ganador de siete anillos de campeón en la NFL, confirmó este miércoles su retirada “para siempre”, poniendo fin a una brillante carrera deportiva de 23 años en el fútbol americano, repartidos entre los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

“Iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero”, señaló Brady en un vídeo en sus redes sociales.

El californiano, de 45 años, realizó el anuncio justo un año después de haber asegurado que ponía el punto y final a su exitosa carrera, para luego dar marcha atrás 40 días después y volver a jugar en la filas de los Buccaneers.

“Muchas gracias a cada uno de vosotros por apoyarme. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis rivales, podría seguir para siempre, hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Les amo a todos”, sentenció.

Brady es el jugador con más anillos de campeón en la historia de la NFL, seis de ellos conquistados en su paso por los Patriots, franquicia que le eligió en la sexta ronda de ‘draft’, entre 2000 y 2020, y el otro, en 2021, en las filas de los Buccaneers, siendo el segundo ‘quarterback’ en la historia de la NFL en hacerlo con dos equipos diferentes tras Payton Manning (Indianápolis Colts y Denver Broncos).

Además de los siete títulos conquistados, el californiano es el jugador que ha disputado más Super Bowls (diez) y finales de conferencia (14, ocho de ellas de forma consecutiva), aunque las dos últimas temporadas no le fueron bien, cayendo en la Ronda Divisional y en la Ronda de Comodines respectivamente.

El ‘quarterback’ ocupa actualmente el primer lugar en la historia de la NFL en pases completos (7.753), intentos de pase (12.050), yardas (89.214) o pases de ‘touchdown’ (649). Brady lideró la NFL en pases de ‘touchdown’ cinco veces (2002, 2007, 2010, 2015, 2021), la mayor cantidad de temporadas de este tipo para cualquier jugador en la historia de la liga.

“Puede que Brady no haya proporcionado las carreras veloces de Lamar Jackson o las increíbles jugadas de Patrick Mahomes, pero su grandeza bajo presión, en el crisol de los momentos más importantes, no tuvo comparación. Incluso en sus últimas temporadas, Brady fue un maestro en sacar a su equipo del abismo una y otra vez. Ese talento podría no volver a ser igualado nunca más”, le elogió la web de la NFL.



