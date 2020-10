“Trabajaba diez horas al día y no tenía descanso para rendir en competición”

Aunque compite por Francia hace años que defiende los colores del Atletismo Femenino Celta. ¿Cómo y cuándo llegó a Galicia?

Yo llegué a Galicia en verano de 2016. Fue justo después de acabar mis estudios, por los que me fui medio año a vivir a Taiwán. Allí conocí a mi novio, que es de Galicia. Me vine para aquí para vivir juntos. En Taiwán había vuelto a entrenar, me apunté a una media maratón allí, quedé primera en mi categoría y me volví a enganchar al running, así que al llegar aquí quería fichar en un club. Yo ya había hecho atletismo cuando era adolescente, de los 13 a los 18 años.

A día de hoy está centrada en los 3000 obstáculos como su mejor opción para intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos, pero anteriormente se enfocaba más en el 1500. ¿Por qué ese cambio de distancia y de prueba?

Al llegar a Galicia hacía carreras populares, cros... Al fichar por el Celta para la temporada de verano mi entrenador (Manu Ageitos) había pensando prepararme para la pista y competiciones como la Liga, la Copa de Clubes... Yo tenía buen rendimiento en las pruebas desde 800 a 3000 obstáculos. Preparamos esas pruebas y me salía bien el 1500, al que estaba más acostumbrada. Haciendo esas competiciones a nivel personal me salían marcas que me permitían clasificarme para el Nacional de España. Pero rápidamente me di cuenta de que al ser extranjera, aunque me clasificara para la final, no pasaba, por una regla que pretende no quitar un puesto a una española. Como soy supercompetitiva quería enfrentarme a las mejores atletas, y lo mejor para eso es correr una carrera con final directa. Esas carreras son los 3000 obstáculos y el 5000.

Y, de las dos, la apuesta fue por los obstáculos.

El 5000 era bastante largo y ya había hecho algunos obstáculos para dar puntos al club en las Ligas. Me preparé para el 3000 obstáculos y quedé sexta de España, me gustó mucho. Ese mismo año también hice podio en el Nacional de Francia, en 1500. A partir de ese momento nos dimos cuenta de que tenía margen de mejora en esas dos pruebas y decidimos centrarnos en esas distancias.

¿Diría que es el 3000 obstáculos la prueba que mejor se adapta a sus características?

Creo que tengo una ventaja física para esta prueba. Soy alta, no me exige mucho esfuerzo a la hora de saltar los obstáculos. Aún tengo margen de mejora porque tengo que trabajar la técnica. Pero en comparación con otras chicas yo tengo la cadera alta y las piernas bastante fuertes para pasar los obstáculos, y en el momento de pasar la ría casi no piso el agua.

Para estar en Tokio hay dos vías: la mínima, que supondría seguir rebajando su marca, y el ranquin mundial. ¿Cuál ve más accesible?

Yo voy a por la marca, porque es lo que más seguridad te da. Si la consigues estás cien por cien segura de entrar. Voy a por la marca y a ver hasta dónde llego, porque no solo quiero ir a los Juegos, quiero hacerlo lo mejor posible. Para entrar hay que estar entre las mejores del mundo, así que vamos a trabajar para bajar esa marca lo máximo posible.

Además del entrenamiento también será muy importante saber elegir en qué carrera intentar el asalto a la mínima.

Este año busqué carreras rápidas y en ninguna encontré un ritmo que me permitiera bajar de 9:45, aunque por lo que hacía en los entrenos esperaba bajar más. Tienes que llegar en forma pero también encontrar una carrera con atletas que van al ritmo que tú buscas, porque si no corres sola, y que lo hagas en casa o en carrera es lo mismo. Vamos a tener que buscar bien la carrera, veremos si con el tema de la pandemia hay suficientes opciones o si hay que estar un día en forma y es la única oportunidad que tenemos.

¿Llevará a cabo la preparación en Vigo o también tiene previsto realizar alguna concentración?

Llevo desde el día 10 en altura en los Pirineos y estaré hasta el 31. Vengo invitada por la Federación Francesa, así que tenemos un staff que controla mucho la altura, porque nunca había estado. Hasta ahora no fue un factor de optimización de mi rendimiento. Quería probarlo antes de un año olímpico para ver si lo repito para el año que viene o no. Ahora estoy de concentración y después veré si me voy a otro sitio más cálido para hacer entrenamientos de más calidad en invierno, que hace mucho frío y el aire es muy húmedo en Vigo, y eso me afecta también para entrenar.

¿En su hoja de ruta también se propone clasificarse para el Europeo y el Mundial bajo techo de 2021?

Sí, en 1500 y 3000. Creo que podemos intentar bajar en 3000 también, porque se dice que en 3000 obstáculos vales unos veinte segundos más que en 3000 lisos. Puede ser una buena referencia hacer un buen 3000 este invierno para ver hasta dónde nos podemos acercar en 3000 obstáculos en verano. Veremos sobre la marcha pero tenemos pensado mejorar mis marcas en 1500 y 3000 en pista.

Usted también estaba clasificada con Francia para el Mundial de media maratón de Gdynia, pero finalmente decidió no acudir; ¿por qué?

Me llamaron pero tuve que renunciar porque quería aprovechar esta oportunidad de entrenar en altura. Siendo la misma fecha tenía que escoger entre una cosa y otra. Como creo que la concentración en altura me puede ayudar en mi preparación para el año renuncié a la selección, aunque fue duro porque era mi primera convocatoria, me ilusionaba mucho.

Por el momento aún no ha podido competir en una cita internacional de primer nivel. ¿Qué cree que le ha faltado para conseguirlo?

Estoy comprobando hace año y medio que es un poco de todo: madurez y saber buscar el equilibrio entre entrenamiento, descanso, cuidado, masaje, comida, preparación física, buscar las buenas carreras en el buen momento, preparar las carreras que te van a ayudar luego... Por ejemplo, en invierno me centré en media maratón porque pensábamos que era bueno hacer una base de fondo de cara a preparar el verano. Y al final salió bien. El año que viene lo vamos a cambiar un poco, vamos a salir de la pista para aún mejorar un poco en el momento que me clasifique para los Juegos. Desde hace año y medio me estoy preparando y las cosas tienen que llegar cuando tienen que llegar. Antes trabajaba diez horas al día y no tenía el descanso suficiente para rendir en el momento de la competición. Vas ajustando todo para buscar tu propio equilibrio y creo que ahora estoy en el momento en que me va a estallar dentro de poco.

Donde sí ha competido, siendo bronce en 2018, es en la Carreira Pedestre Popular de Santiago, que ayer debería haber celebrado su 43.ª edición de no ser por la pandemia. ¿Qué recuerda de aquel día?

Recuerdo que el día que fui no llovía (risas). Fue un día increíble. Se acaba con una cuesta superdura. Me gusta mucho competir en Santiago, por sus calles, con su gente. Es una carrera que atrae a atletas de muy buen nivel, siempre viene Ester Navarrete, Joselyn y su hermana... Echo mucho de menos las carreras populares. Tengo muchas ganas de que se vuelva a celebrar alguna cuando se pueda, y seguramente que si hay una en Santiago, estaré.