“Trabajamos para ser un equipo cada vez más complicado”

La SD Compostela encara la última jornada del 2022 con un objetivo claro: conseguir la séptima victoria consecutiva. Buscando prolongar el gran momento de forma, los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico del Compos quieren poner el broche a esta recta final del presente año en la visita, este domingo, al Laredo. De cara a esa cita de mañana, Fabiano Soares, entrenador del equipo albiazul, confía en que el equipo siga al mismo nivel y poder traer los tres puntos para Santiago, según dijo en rueda de prensa.

En cuanto al estado de la plantilla, el técnico es claro.

“Esta semana tuvimos problemas con Antas y Darío, que entrenaron hoy, mañana veremos que tal. Iván también salió hoy con molestias y esperaremos a mañana para hacer la convocatoria. Si no están para el partido, cambiaremos las piezas, pero con gente de nuestra confianza con la que podremos hacer un equipo tan fuerte como cuando están ellos”.

Yendo más a fondo en el análisis de cada uno, Fabiano Soares empieza su repaso por Pablo Antas.

“Antas tuvo fiebre toda la semana y Darío fue un golpe contra Palencia, tuvo un problema, descansó casi toda la semana pasada, entrenó el viernes y jugó contra el Valladolid, y esta semana igual. Descansó después del partido, entrenó hoy y mañana a ver qué tal para poder jugar. Mientras que Iván es aductor y habrá que esperar”.

Resecto a la idea del equipo que quiere ir asentando, el entrenador asegura contar con el beneficio del grupo.

“Los jugadores me dieron el beneficio de la duda, después de tantos años jugando igual, con desconfianza, pero aceptando las ideas. Poco a poco fuimos demostrando que, con las características que tenía esta plantilla, era la mejor manera de jugar y fuimos funcionando, ganando ellos confianza y estoy agradecido. Antes no tenían la certeza de funcionar, me dieron el beneficio de la duda y ahora estamos funcionando. Creo que estamos correctos y agradecido porque confiasen en la idea del staff técnico. Estamos contentos, pero, lógicamente, podemos mejorar y en eso estamos cada día, en ser un equipo muy complicado para los contrarios”, sostiene Fabiano.

Proteger la portería propia es uno de los objetivos que cuida el Compostela en el presente año, y su actual faro desde la banda, lo recalca así.

“Me acuerdo un día en el vestuario que les dije que cuando el Compostela jugaba en Madrid o Barcelona, si metiéramos un gol podíamos sacar un punto, pero que si no perderíamos. Estaba pasando que el Compos tenía que marcar un gol para no perder y dos para ganar, y era imposible así. Nos hicimos a la idea de que había que cambiar y ser más agresivos sin balón. Entró en su cabeza, porque la calidad la tienen, y están demostrando que también saben jugar sin balón. Por eso somos un equipo cada vez más complicado para el rival y estoy contento”.

El Laredo, rival de mañana es un equipo con presión muy alta, algo que preocupa al técnico brasileño de la SD.

“Espero un rival muy competitivo. Juegan con dos delanteros que aprietan muy arriba, el campo es estrecho y hay muchas disputas y contactos. Será un partido incómodo para ambos. Son un equipo muy agresivo e intenso, habrá que poner todo para poder ganar, porque si no será complicado... Habrá mucho fútbol directo, por las presiones de ambos equipos. Contra nosotros, si no quieren correr riesgos, habrá mucho segundo balón y fútbol de contacto, porque el campo también es estrecho. Tenemos que ir con nuestra idea, como pasó contra el Valladolid el otro día. Ellos tuvieron una idea inicial, después la cambiaron porque el Compos le estaba haciendo daño y les pasamos por encima. Allí tenemos que ir con nuestra idea, independientemente de cómo jueguen ellos, y ser fieles a nuestro modo de jugar”.