Trabazo e Saúl López celebran con triunfo a Copa Galicia de ciclocrós

Santiago. Pechou a edición da Copa Galicia de ciclocrós marcada pola covid, cun calendario reducido e con estritos protocolos. A localidade ourensá de Maceda encumbrou a quince gañadores destacando os triunfos finais de Irene Trabazo (XSM) e Saúl López (Academia Postal-Maceda). Ambos certificaron os seus títulos na categoría elite impoñéndose nesta quinta e última xornada. A coroa por equipos do certame autonómico correspondeu neste 2020 ao Avanza-O Porriño.

A diferenza do acontecido o día anterior no Porriño, o barro non xogou un papel determinante no XIII Ciclocrós Castelo de Maceda – Copa Deputación de Ourense, pero o cambio de escenario non impediu que Irene Trabazo e Saúl López repetiran os éxitos da véspera. A marinense selou o seu pleno de triunfos na Copa 2020 batendo á sub-23 Carla Fernández (Río Miera) e no podio elite estivo escoltada por Xiana Conde (Academia Postal-Maceda) e Marías Jésus Barros (Spol), segunda e terceira respectivamente na categoría raíña feminina.

Ademais, aínda que a Saúl López lle bastaba con rematar terceiro para adxudicarse por segundo ano consecutivo o ranquin elite masculino, o monfortino saíu mentalizado para conseguir a súa terceira vitoria da temporada. Segundo na xeral foi Daniel López (Cambre-Renault Caeiro) e terceiro foi Brais Sendín (Louriña). ecg