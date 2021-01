Traca final a un mes de enero de cara o cruz para el Ulla Oil

Cogió aire, confianza, ganó tiempo y crédito. Así se puede resumir el balance del pasado fin de semana para un Ulla Oil Rosalía que en los duelos directos frente al Arxil y el Magec Tías, salió derrotado de Pontevedra (53-48) pero superó en casa, de forma agónica, al colista (60-59). Sin embargo, el mes de enero aún le depara el conjunto compostelano una traca final: esta tarde se mide a la AD Cortegada, penúltimo con 3 triunfos, uno menos que las colegiales, y al que superaron ya en la ida por 48-55. De ahí que Chiqui Barros no se esconda: “Si ganamos prácticamente tenemos asegurada la salvación”.

Pero de nuevo el partido será todo un desafío para un plantel siempre con muchos frentes abiertos. “Hemos tenido una semana complicada. Dimos el lunes y el martes libre porque el desgaste de jugar dos partidos seguidos fue brutal, y el miércoles nos encontramos con que estaba el pabellón del Rosalía impracticable porque se levantó el parqué y no pudimos tampoco trabajar. Ya ayer fuimos a Fontiñas y jugaremos allí el partido al final también”, relata el entrenador ferrolano.

Entiende Chiqui Barros que, de ganar, la diferencia con respecto a la zona baja sería clara y permitiría al Ulla Oil contar con un colchón suficiente como para afrontar los últimos ocho encuentros de Liga sin tantas urgencias. “Lo que es innegociable” -asevera el técnico- “es perder el average”. “A ver cómo el Cortegada se adapta a la nueva jugadora que ficharon (la pívot keniata Mercy Wanyama, de 29 años y 1,87 metros que llega como sustituta de Teodora Saric). Ahora son más fuertes en la pintura, pero nosotros llegamos bien, incluso más liberadas las niñas porque ya dejaron atrás los exámenes”, acepta el entrenador.

Ha sido un mes extremadamente exigente en el apartado deportivo y educativo para las jugadores del Ulla Oil y su técnico insiste en aplaudir su respuesta y su compromiso con el equipo, aunque asume que el triunfo hoy supondría la puntilla y un premio a su esfuerzo. “Cortegada es un club histórico, con una plantilla corta pero muy buena, que al principio de la temporada creía que podían estar más arriba así que el hecho de que se vea como está ahora lo convierte en un rival muy peligroso y eso puede ser un arma de doble filo”, medita Chiqui Barros.

“Su necesidad es extrema y debemos controlarlo, que no tengan más personalidad que nosotras intentando que esa desventaja que tenemos respecto a ellas no se note en el campo. Debemos ser fieles a nosotras mismas, un grano, que es lo que somos, un conjunto que se agarra al partido, que estará bien o mal pero no se va nunca. Ese es un gran mérito que tiene el Rosalía”, aporta.

Las claves. “Hay que intentar jugar el mejor partido tácticamente aunque haya veces que sea muy difícil porque no podemos llegar y no se puede estar siempre al límite. Sobre todo hay que estar muy bien en defensa, controlar el rebote y que encontremos nosotras líneas de anotación, que estamos trabajando mucho en ello”, descifra el entrenador del cuadro colegial que añade: “Veo al equipo entrenar y lo veo bien aunque esta fuese una semana extremadamente corta”.

Se prevé un partido duro y competido hasta el final. Ya en la ida en Fontecarmoa el plantel de Rubén Domínguez se exhibió como un equipo con calidad, incluso con buen juego pero que inexplicablemente no acaba de funcionar. La situación en la tabla engaña sobre su auténtico potencial y de ahí la advertencia de Chiqui Barros.