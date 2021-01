Trascendente y atractivo Victoria FC-Deportivo B mañana en Santa Isabel

1.ª Nacional femenina Partido importante mañana (12.00 horas) en Santa Isabel para el Victoria FC, tanto por la entidad del rival, el Deportivo Abanca B, como por la necesidad de no perder el tren de la parte alta de la tabla en Primera Femenina, como en el apartado anímico: el once santiagués necesita recobrar el nivel de confianza tras la dura derrota del pasado fin de semana frente al penúltimo, el Atlético Arousana (2-0).

El Victoria y el Dépor B llegan a la jornada 12 empatados con 17 puntos en la tabla, a la estela del tercero, la UD Mos con 18, y por detrás también del Victoria CF (segundo con 21) y del Viajes

Interrías (líder con 22).

El entrenador del Victoria FC, Chivi García, no duda en señalar al Dépor como “uno de los equipos favoritos para acabar entre los tres primeros”. “El partido no llega en un buen momento para ninguno. El Dépor no conoce la victoria en los tres primeros partidos del año (dos derrotas y un empate) y nosotras venimos de una derrota dolorosa, no por el resultado, que sabíamos que visitábamos un campo difícil y con muchas bajas, sino por cómo se produjo”, dijo.

Pero el Victoria FC quiere recuperar su buen juego. Son baja Angy, Carla, Marta e Iría, mientras que es duda Noela. ECG