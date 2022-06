Tres bajas más en el Arzúa, cuatro en el Bergantiños, que renueva a Agulló, y mucha actividad también en el Silva

Santiago. Continúa el proceso de reconstrucción del Arzúa, que esta temporada estará dirigido por Alberto Mariano. Deja el conjunto blanquiazul uno de los hombres más importantes en las cuatro últimas campañas. El extremo ourensano Brais, que llegó al club el año en el que consiguió el ascenso desde Preferente a Tercera procedente del Lalín, se despidió del club después de haber sido pieza fundamental tanto para dar el salto de categoría como para mantenerse en Tercera.

Vistió en 127 oportunidades la elástica del Arzúa, de las cuales fue titular en 106 compromisos. Anotó 27 tantos y fue uno de los futbolistas fundamentales para lograr la permanencia en la temporada recién finalizada, objetivo que logró el equipo arzuano en la penúltima jornada. Su destino, probablemente, será el Arosa. También abandonan la entidad albiazul el portero José Ramón y Javicho.

Quien seguirá en el Estradense es Marcos Mella, que afrontará su tercer año como sénior. Jugó 28 partidos y marcó dos tantos la pasada campaña.

Por otro lado, el Silva anunció la continuidad de Álvaro Rey, Miguel Fiuza y Máquez, que se suman a las de Clouston y Álex Lorenzo. Causarán baja Geri, Joaquín y el veterano Souto, que cierra un periplo de tres años a las órdenes de Javier Bardanca después de una carrera en la que militó, entre otros, en el Cerceda y el Órdenes.

El Arosa, que competirá en Tercera RFEF tras su descenso, se ha asegurado la continuidad del meta Manu Táboas y del capitán del Juvenil A, Álex Rodríguez, que sube al primer equipo arlequinado. Será la quinta campaña consecutiva de Manu Táboas en el equipo rojiblanco, que afronta “con la misma ilusión que siempre“. “Después del triste final de la temporada pasada no podía quedarme con ese sabor de boca ni me perdonaría no volver a intentar llevar al club donde creo que se merece”, añadió.

Álex, por su parte, promociona desde la prolífera cantera de la entidad arousana y se incorporará al primer equipo después de conseguir el ascenso a División de Honor con el Juvenil A. Tras recibir la llamada del club aseguró que no se lo pensó: “Es la mejor oferta que puedo tener con respecto a mi futuro.”

En lo que respecta a la Segunda RFEF, el Bergantiños, tras asegurar la continuidad de José Luis Lemos como entrenador, se encuentra perfilando la plantilla para la próxima temporada, la segunda consecutiva que afrontará el club en la categoría. Agulló, capitán del equipo rojillo, seguirá una temporada más, que será la quinta, en Carballo, donde no continuará un clásico como Cano. También dejan la entidad rojilla Lamelas, Iago Parga y el meta Brais Pereiro, bajas que se unen a las ya conocidas de dos jugadores formados en la cantera del Deportivo: Concheiro y Blas. H. Mosquera (ADG)