Tres bases con experiencia en la Euroliga y un casi

El Monbus Obradoiro, inmerso en pleno parón de una Liga Endesa que retomará el domingo 28, tiene ante sí una encrucijada en la posición de base, donde dispone de cinco jugadores para un puesto aunque con una casuística peculiar. Lo que es seguro es que, con todos sanos, la posición está cubierta con garantías, pues tres de ellos tienen experiencia en la Euroliga y otro fue convocado en un choque sin llegar a debutar.

Rafa García ha cumplido siete semanas de una lesión cuyo periodo de recuperación se estimó en unas ocho, Kartal Ozmizrak todavía no se ha estrenado aunque ya estuvo disponible en los dos últimos partidos, Antonis Koniaris llegó hace un mes como cedido por el Olympiacos, Pepe Pozas arrastró molestias en las últimas jornadas que no le impidieron saltar al parqué y Albert Oliver superó una infección de COVID que afectó en enero a casi todos los integrantes del grupo. Cuando surgió el brote, Moncho Fernández contaba con un solo base sano; cuando vuelva la competición puede encontrarse con cinco.

Pese a los diversos problemas físicos, el puesto de base cuenta con calidad y experiencia, incluso al más alto nivel continental pues entre Oliver, Ozmizrak y Koniaris suman 80 partidos en la Euroliga... y no hace tanto, sino en las dos ediciones anteriores de la competición.

A Oliver, que en junio cumplirá 43 años, le llegó la oportunidad de estrenarse en la Euroliga a los 40, después de más de una centena de presencias en la Eurocup. Fue uno de los timoneles del Herbalife Gran Canaria que disputó la competición en la temporada 2018/19 y sumó un total de 28 partidos con medias de 4,1 puntos, 1,3 rebotes y 3,3 asistencias en casi quince minutos.

Ozmizrak todavía no ha debutado tras las dos lesiones que ha sufrido desde su llegada y sus sensaciones fluctúan de un día a otro, aunque Moncho Fernández comentó antes de la doble salida a Zaragoza y Andorra que no descartaba darle minutos, algo que finalmente no sucedió. Su esperanza es demostrar con el Obra la calidad que exhibió en Euroliga, donde disputó tres choques con el Besiktas en el curso 2012/13 (casi ocho minutos en total) y 23 partidos en el Darussafaka 2018/19. Sus medias en la competición, 5,1 puntos, 1,4 rebotes y 2,1 asistencias.

Koniaris, cedido por el Olympiacos, participó en un encuentro del torneo continental durante esta misma campaña, con apenas cinco minutos en la visita del Baskonia al Pireo. Su debut fue en el ejercicio 2014/15, jugando un minuto ante el Barça con la camiseta del Panathinaikos. Brilló más en la temporada 2019/20, con 24 partidos ya con la camiseta del Olympiacos. Con un total de 26 choques en la Euroliga, promedia 3,1 puntos, 1,3 rebotes y 1,3 asistencias.

El casi del titular corresponde al capitán del Obra, Pepe Pozas, quien fue convocado por Chus Mateo para un Unicaja-Bilbao de la Euroliga 2011/12 pero no saltó a la pista. El malacitano sí jugó la versión júnior, entonces Nike International Junior Tournament, en la campaña 2009/10, cuando el club cajista se quedó a una canasta de la final. El propio Pozas, autor de 18 puntos en la semifinal, erró el último tiro después del acierto de Bogdan Bogdanovic (hoy en la NBA) para dar la victoria al FMP serbio (78-79).