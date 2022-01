Tres positivos y dos lesionados crean un rompecabezas a Rodri

La covid-19 también afecta a la SD Compostela. Menos que a otros equipos, pues en ningún momento llegó a ponerse en riesgo la disputa de su partido de este domingo contra el Salamanca CF UDS (Vero Boquete, 17.00 horas), pero lo suficiente para generar un pequeño rompecabezas que Rodri Veiga deberá resolver para componer su formación. Por varios motivos, el técnico cuenta con cinco bajas.

La última es la de un nuevo afectado de covid detectado este mismo viernes, por el tercer contagio de un futbolista del primer plantel, Jordan Domínguez. Se suma a los dos anteriores, Roberto Baleato y Toni Salado, que lógicamente tampoco podrán jugar frente al Salamanca. Sí lo harán los tres casos positivos de la semana anterior que ya recibieron el alta entre el martes y el miércoles. Al margen de la incidencia del virus, completan el cuadro de ausencias Guille Torres, que afronta la recta final de su recuperación, y Pablo Antas, que no llegará a tiempo al diagnosticársele un esguince en la rodilla izquierda.

En su rueda de prensa de este mediodía, Rodri reconoció que el choque del domingo no llega en el mejor momento para nadie pero las sensaciones sí son buenas. “Todos los equipos hemos tenido problemas, hemos tenido que variar los planes iniciales, a nivel de grupos, de trabajo... Todo. Es cierto que no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, pero el equipo me dio buenas sensaciones los últimos días y ojalá podamos estar lo más cerca posible de lo que dejamos allá en diciembre”, confía el entrenador blanquiazul.

Pese a que la planificación en el regreso tras el parón saltó por los aires con la situación derivada del virus, que obligó a reprogramar sesiones en grupos reducidos y está restando efectivos a cuentagotas, el míster espera retomar la competición en Segunda RFEF como antes de la pausa navideña. Enfrente, un Salamanca que busca precisamente todo lo contrario, un cambio de tendencia para abandonar la zona de descenso en la que se halla pese a estar construido para objetivos más ambiciosos. El plantel charro es decimocuarto con 17 puntos, cinco goles a favor y diez recibidos su portería.

“Es desconcertante por la calidad de su plantilla. Ves los partidos y lo que hacen y te das cuenta del potencial que tienen. Quizás lo que les está faltando es fortuna de cara a gol. Después es un equipo que se defiende muy bien, muy agresivo, con gente con mucho físico, y que lleva muchos años jugando en Segunda B”, apunta Rodri. “Es un rival que nos va a exigir muchísimo, de los que a veces se nos atragantan porque llevan los partidos a la parcela física y tenemos que intentar competir de la mejor manera posible”.

SIN FICHAJES. El encuentro de este domingo supondrá el final a la primera vuelta en Segunda RFEF y a continuación vendrá una semana de parón que la SD aprovechará para recuperar efectivos y para trabajar otros conceptos con sesiones que la actual incidencia de la covid no le ha permitido desarrollar con todos sus jugadores. Eso sí, no parece que este mercado de enero vaya a haber fichajes. “Conozco la realidad del club y desde el primer momento se me dijo que era complicado. Siempre dije que estoy contento con la implicación de los chavales y voy a trabajar con lo que tengo, que estoy encantado”, reconoce Rodri Veiga.